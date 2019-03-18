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Вчені встановили особу Джека Різника за допомогою ДНК

Вчені за допомогою ДНК з’ясували, ким насправді був легендарний вбивця XIX століття Джек Різник.

Вчені встановили особу Джека Різника за допомогою ДНК

Справжню особистість Джека Різника встановили вчені з університету Ліверпуля Джона Мурса.

Джеком Різником, який вчинив серію вбивств у 1888 роках у Лондоні, виявився місцевий житель поляк за походженням Аарон Космінскі.

ДНК вилучили з крові на хустці, яку знайшли на одному з місць чергового вбивства. Там було ДНК як вбитої жертви Кетрін Еддоус, так і самого серійного вбивці.

– Ми вперше описуємо систематичний молекулярний аналіз єдиного збереженого фізичного доказу, пов’язаного з вбивствами Джека Різника, – йдеться у повідомленні.

Довідка. Джек Різник – псевдонім, який дали невстановленому серійному вбивці, який діяв у Лондоні в другій половині 1888 року. Він перерізав своїм жертвам горло, а потім різав черевну порожнину. За різними джерелами, він позбавив життя від 4 до 15 людей.

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До речі, раніше ми писали про таємниці смерті Гітлера, усі версії і чи міг він втекти у 1945 році.

Джерело: The Sun

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