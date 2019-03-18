Вчені за допомогою ДНК з’ясували, ким насправді був легендарний вбивця XIX століття Джек Різник.

Справжню особистість Джека Різника встановили вчені з університету Ліверпуля Джона Мурса.

Джеком Різником, який вчинив серію вбивств у 1888 роках у Лондоні, виявився місцевий житель поляк за походженням Аарон Космінскі.

ДНК вилучили з крові на хустці, яку знайшли на одному з місць чергового вбивства. Там було ДНК як вбитої жертви Кетрін Еддоус, так і самого серійного вбивці.

– Ми вперше описуємо систематичний молекулярний аналіз єдиного збереженого фізичного доказу, пов’язаного з вбивствами Джека Різника, – йдеться у повідомленні.

Довідка. Джек Різник – псевдонім, який дали невстановленому серійному вбивці, який діяв у Лондоні в другій половині 1888 року. Він перерізав своїм жертвам горло, а потім різав черевну порожнину. За різними джерелами, він позбавив життя від 4 до 15 людей.

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