У травні 2019 року на українців чекає 10 вихідних днів.
У травні 2019 року українці матимуть 10 вихідних днів і 21 робочий день.
До звичайних вихідних у травні додаються ще два додаткових.
1 травня цього року випадає на середу і буде вихідним днем.
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня – цьогоріч у четвер, тому він також буде вихідним.
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Крім того, робочі дні 8 травня та 11 травня будуть скорочені на одну годину.
Вихідний день за 30 квітня доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.
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