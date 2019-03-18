З’явилися характеристики смартфону Redmi 7 від компанії Xiaomi.
Портал Ixbt.com опублікував можливі характеристики смартфону Xiaomi Redmi 7.
За інформацією сайту, новинка отримає процесор Snapdragon 625. За керування Redmi 7 відповідатиме операційна система Android 9.0 Pie.
Найдорожча версія смартфону має отримати 4 ГБ операційної пам’яті, проте будуть доступні й версії з 2 і 3 ГБ.
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Презентація нового смартфону Xiaomi запланована на 18 березня. Під час неї також мають представити версію для Китаю під назвою Redmi Note 7 Pro.
До слова, президент Xiaomi Лін Бін показав робочий прототип смартфону з гнучким екраном.
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