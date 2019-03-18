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Xiaomi Redmi 7 – ЗМІ дізналися характеристики новинки

З’явилися характеристики смартфону Redmi 7 від компанії Xiaomi.

Xiaomi

Портал Ixbt.com опублікував можливі характеристики смартфону Xiaomi Redmi 7.

За інформацією сайту, новинка отримає процесор Snapdragon 625. За керування Redmi 7 відповідатиме операційна система Android 9.0 Pie.

Найдорожча версія смартфону має отримати 4 ГБ операційної пам’яті, проте будуть доступні й версії з 2 і 3 ГБ.

Читайте: Xiaomi Mi 9 б’є рекорди: ціна і дата продажів

Презентація нового смартфону Xiaomi запланована на 18 березня. Під час неї також мають представити версію для Китаю під назвою Redmi Note 7 Pro.

До слова, президент Xiaomi Лін Бін показав робочий прототип смартфону з гнучким екраном.

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