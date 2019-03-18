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Як вийти заміж: поради психолога

Усіх жінок хвилює питання – як вийти заміж і що робити, якщо чоловік не хоче одружуватись? Поради психолога Надії Величко допоможуть наблизити день весілля.

Як вийти заміж: поради психолога

Передусім психолог назвала 5 причин, чому чоловік не хоче одружуватися:

  1. Невдалий досвід (негативним прикладом може бути як власний нещасливий шлюб, так і скандали в родині батьків).
  2. Не бачить сенсу (в суспільстві немає запиту на стабільні відносини, тому у чоловіків просто немає стимулу брати на себе відповідальність за сім’ю).
  3. Синдром холостяка (чим довше чоловік живе сам, тим менше в нього бажання впускати в свій світ когось нового).
  4. Ви надто на нього тиснете (чоловіки не люблять робити те, до чого їх примушують).
  5. Немає кохання (це дуже неприємно, але, можливо, чоловік просто не впевнений у своїх почуттях).

Читайте: Як подати заяву до РАЦСу

Як вийти заміж?

Займіться пошуками:

  • сайти знайомств – дієвий, але не дуже безпечний варіант, тому побачення кращ призначати лише вдень і в людному місці;
  • speed-dating – хороший спосіб за пару годин познайомитися з десятком потенційних кандидатів;
  • робота – за статистикою, 25% пар познайомились саме в офісі, щоправда, варто зважити всі за і проти, адже романтичні стосунки можуть і не скластися;
  • компанії – частіше ходіть в гості і зустрічайтеся з друзями.

Візуалізуте майбутнього чоловіка:

  • як він має виглядати;
  • який матиме характер:
  • його професія;
  • як буде ставитися до вас.

Не показуйте, що хочете заміж:

  • не треба дивитися на кожного представника протилежної статі як на потенційного чоловіка – їх це лякає;
  • на початку стосунків краще взагалі не показувати, що хочете заміж.

Не будьте відкритою книгою:

  • у вас повинна бути якась таємниця, бо чоловіки люблять розгадувати загадки, пов’язані з жінками – це викликає азарт і цікавість;
  • не варто розповідати йому про кожен свій крок і свою думку – нехай трохи понервує, гадаючи, чому це ви так загадково посміхаєтеся;
  • про почуття міри в цьому питанні теж забувати не варто.

Змініть чоловіка – якщо обранець принципово не хоче одружуватися, можливо, варто пошукати іншого.

Цей радикальний вчинок може стати першим кроком до нового кохання і омріяного шлюбу.

Раніше Факти ICTV зібрали всі річниці весілля в одному матеріалі.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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