Усіх жінок хвилює питання – як вийти заміж і що робити, якщо чоловік не хоче одружуватись? Поради психолога Надії Величко допоможуть наблизити день весілля.
Передусім психолог назвала 5 причин, чому чоловік не хоче одружуватися:
- Невдалий досвід (негативним прикладом може бути як власний нещасливий шлюб, так і скандали в родині батьків).
- Не бачить сенсу (в суспільстві немає запиту на стабільні відносини, тому у чоловіків просто немає стимулу брати на себе відповідальність за сім’ю).
- Синдром холостяка (чим довше чоловік живе сам, тим менше в нього бажання впускати в свій світ когось нового).
- Ви надто на нього тиснете (чоловіки не люблять робити те, до чого їх примушують).
- Немає кохання (це дуже неприємно, але, можливо, чоловік просто не впевнений у своїх почуттях).
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Як вийти заміж?
Займіться пошуками:
- сайти знайомств – дієвий, але не дуже безпечний варіант, тому побачення кращ призначати лише вдень і в людному місці;
- speed-dating – хороший спосіб за пару годин познайомитися з десятком потенційних кандидатів;
- робота – за статистикою, 25% пар познайомились саме в офісі, щоправда, варто зважити всі за і проти, адже романтичні стосунки можуть і не скластися;
- компанії – частіше ходіть в гості і зустрічайтеся з друзями.
Візуалізуте майбутнього чоловіка:
- як він має виглядати;
- який матиме характер:
- його професія;
- як буде ставитися до вас.
Не показуйте, що хочете заміж:
- не треба дивитися на кожного представника протилежної статі як на потенційного чоловіка – їх це лякає;
- на початку стосунків краще взагалі не показувати, що хочете заміж.
Не будьте відкритою книгою:
- у вас повинна бути якась таємниця, бо чоловіки люблять розгадувати загадки, пов’язані з жінками – це викликає азарт і цікавість;
- не варто розповідати йому про кожен свій крок і свою думку – нехай трохи понервує, гадаючи, чому це ви так загадково посміхаєтеся;
- про почуття міри в цьому питанні теж забувати не варто.
Змініть чоловіка – якщо обранець принципово не хоче одружуватися, можливо, варто пошукати іншого.
Цей радикальний вчинок може стати першим кроком до нового кохання і омріяного шлюбу.
Раніше Факти ICTV зібрали всі річниці весілля в одному матеріалі.