Усіх жінок хвилює питання – як вийти заміж і що робити, якщо чоловік не хоче одружуватись? Поради психолога Надії Величко допоможуть наблизити день весілля.

Передусім психолог назвала 5 причин, чому чоловік не хоче одружуватися:

Невдалий досвід (негативним прикладом може бути як власний нещасливий шлюб, так і скандали в родині батьків). Не бачить сенсу (в суспільстві немає запиту на стабільні відносини, тому у чоловіків просто немає стимулу брати на себе відповідальність за сім’ю). Синдром холостяка (чим довше чоловік живе сам, тим менше в нього бажання впускати в свій світ когось нового). Ви надто на нього тиснете (чоловіки не люблять робити те, до чого їх примушують). Немає кохання (це дуже неприємно, але, можливо, чоловік просто не впевнений у своїх почуттях).

Як вийти заміж?

Займіться пошуками:

сайти знайомств – дієвий, але не дуже безпечний варіант, тому побачення кращ призначати лише вдень і в людному місці;

speed-dating – хороший спосіб за пару годин познайомитися з десятком потенційних кандидатів;

робота – за статистикою, 25% пар познайомились саме в офісі, щоправда, варто зважити всі за і проти, адже романтичні стосунки можуть і не скластися;

компанії – частіше ходіть в гості і зустрічайтеся з друзями.

Візуалізуте майбутнього чоловіка:

як він має виглядати;

який матиме характер:

його професія;

як буде ставитися до вас.

Не показуйте, що хочете заміж:

не треба дивитися на кожного представника протилежної статі як на потенційного чоловіка – їх це лякає;

на початку стосунків краще взагалі не показувати, що хочете заміж.

Не будьте відкритою книгою:

у вас повинна бути якась таємниця, бо чоловіки люблять розгадувати загадки, пов’язані з жінками – це викликає азарт і цікавість;

не варто розповідати йому про кожен свій крок і свою думку – нехай трохи понервує, гадаючи, чому це ви так загадково посміхаєтеся;

про почуття міри в цьому питанні теж забувати не варто.

Змініть чоловіка – якщо обранець принципово не хоче одружуватися, можливо, варто пошукати іншого.

Цей радикальний вчинок може стати першим кроком до нового кохання і омріяного шлюбу.

Раніше Факти ICTV зібрали всі річниці весілля в одному матеріалі.