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Гороскоп на сьогодні, 19 березня

Яким буде 19 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні, 19 березня, енергії вистачить, щоб переробити багато справ.

Вдалими будуть заходи для підвищення професійного статусу.

День також підходить для публічних виступів.

Можна просити у предків благословення, досліджувати історію роду, складати генеалогічне древо.

Однак сьогодні лікування і медогляд, найімовірніше, будуть спотворені в результатах.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

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До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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