Незвичайні за формою і розмірами, вони лякають і приваблюють одночасно – ці хмари непокоють весь світ своєю таємницею. Факти ICTV зробили підбірку загадкових природних явищ у небі.

Наша планета сповнена загадок і це робить її ще більш прекрасною. Часто таємниці пов’язані саме з небом і хмарами, вони раз у раз малюють дивні картини. Факти ICTV зібрали найнезвичніші явища у небі за останній час.

Величезна “діра” у небі

На південному сході Аравійського півострова місцеві жителі спостерігали незвичне явище в небі, яке пов’язали з НЛО і навіть кінцем світу. Це не на жарт налякало місцевих жителів, але цьому є цілком розумне пояснення.

Це так звані діряві хмари, їх також називають хмарами з отвором. Вони утворюються в результаті появи ядер конденсації – продуктів згоряння пального повітряного транспорту.

شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 марта 2019 г.

Це незвичайне явище можуть побачити люди в різних куточках планети, всього лише потрібно, щоб збіглися всі необхідні для цього умови.

Вхід у паралельний світ

Відомий бразильський фотограф Хеліо Вітал зафіксував у небі над Ріо-де-Жанейро незвичайну хмару, яка виглядала немов вхід у паралельний світ.

– Хмара з’явилася за півгодини до заходу сонця. Вона була частиною грозового осередку і принесла зливу кілька годин по тому, – розповів Вітал.

Метеорологи хмари такого типу називають “тубами”.

Вони являють собою вир вологого повітря, який частково відокремився від грозового осередку.

“Туба”, що досягла землі, отримує нову назву – торнадо.

Літаюче місто

У небі над китайським містом Унжун виникло літаюче місто. Це явище з’явилося після грози.

Вчені пояснили – феномен називається фата-моргана.

Воно нерідко виникає тоді, коли у нижніх шарах атмосфери утворюється кілька шарів. Вони і дають дзеркальні відображення.

У результаті цього, а також заломлення променів, об’єкти, які існують реально дають на горизонті або над ним кілька зображень.

Вони частково накладаються один на одного і швидко змінюються.

Привид в небі

Хмара у вигляді гігантської людиноподібної фігури, що нагадує моторошну істоту дементора з книг про Гаррі Поттера, понад півгодини висіла над торговим центром Mukuba у Замбії.

Місцеві жителі тікали в жаху, коли побачили дивну більш ніж 100-метрову фігуру, яка літала в небі над торговим центром у місті Китві.

В хмарі можна було чітко розгледіти голову, тулуб і щупальця замість кінцівок.

Однак у коментарях до фото таємниця дементора була викрита – виявилося, що це повітряний змій.

Хмара у формі Великої Британії



Британець Голкар Метт сфотографував хмару, яка за своєю формою нагадує карту Великої Британії.

Це купчасті хмари, які можуть приймати різні форми.

Повітря піднімається вгору і поступово охолоджується, з’являється конденсат, який і створює химерні пишні хмари у небі.

Око Ра

У небі над Лідсі у Великій Британії раптово з’явилося величезне “єгипетське око” – було чітко видно око, брову і сльозу. Саме так на ієрогліфах зображували соколине око Гора.

– Я ніколи не бачив нічого подібного, хмара виглядає точно, як всевидюче око, це було дивно, – заявив автор знімків Грем Телфорд.

Величезний “комір”

На півночі Австралії в затоці Карпентарія, а також в околицях містечка Бурктаун вчені виявили аномальний прояв хмар – “ранкову Глорію”.

Хмари утворили величезний “комір”, який може досягати тисячі кілометрів в довжину і понад два кілометри заввишки.

При цьому пересуватися ця гігантська маса може по небу зі швидкістю до 60 км/год.

На поверхні Землі в цей час з’являються шквалистий вітер, вихори і багато інших моторошних картин. У повітрі такі утворення можуть нести певну небезпеку для літаків.

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До речі, жителі Сінгапуру протягом 15 хвилин спостерігали в небі “вогняну веселку” – рідкісний оптичний ефект в атмосфері, під час якого на небі з’являється горизонтальна веселка.