На південному сході Аравійського півострова місцеві жителі спостерігали незвичне явище у небі.

Величезна “діра” у небі була видна у містах Ель-Айн в ОАЕ, Бураймі і Махда в Омані.

“Портал” у небі став зникати через 10-15 хвилин після своєї появи. Це явище здивувало місцевих жителів і навіть налякало, вони припустили, що це може бути свідченням вторгнення інопланетян або передвісником кінця світу. Але насправді це не аномалія.

Це так звані діряві хмари, їх також називають дирокольними або хмарами з отвором. Вони утворюються у результаті появи ядер конденсації, якими є продукти згоряння пального повітряного транспорту. Тобто мають пряме відношення до літаків, які, на думку вчених, і формують такі дірки у хмарах.

Хмари з отворами – особлива форма небесних утворень: у полі висококупчастих або високо-шаруватих хмар іноді виникають круглі або овальні просвіти з рівними краями.

Йдеться про те, що таке явище можливо у будь-якій частині нашої планети, для цього потрібен лише збіг всіх необхідних умов.

شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 марта 2019 г.

تم تصوير هذه الظاهرة النادرة والجميلة قبل قليل في #البريمي و #محضة تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole فجوة في السحابة تحدث نتيجة تبخر جزيئات الماء supercooled water droplet pic.twitter.com/uiPibHitlx — طقس عُمان (@WeatherOman) 17 марта 2019 г.

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Джерело: Gulf News