Природа підносить сюрпризи усьому світу. Вчені б’ють тривогу, за останні 30 років температура на планеті підвищилася на 1 градус.

Села у Малаві в Південній Африці – опинилися під водою. 56 загиблих. Багато людей пропало безвісті. Свідки чули, як крокодили з’їли деяких людей.

В США під час футбольного матчу від сильного вітру прямо на тренера падає стовп, а в Колорадо звикли до теплого березня. Але на вулиці – завірюха і морози. Такі, що вода за секунди перетворюється на лід.



Неначе кадри з фільмів катастроф. Для деяких регіонів погода та клімат – це вже не тільки природні явища, а й фактор для існування країн.

Географ Петро Маслак вивчав глобальне потепління.

– Північний полюс і південний полюс – це величезна крига, яка тисне. Зараз вона інтенсивно тане і внаслідок цього відбувається перерозподіл ваги на землі.

Простіше кажучи, льодовики тануть. Величезна вода рухається в бік екватора. Внаслідок цього планета стає легшою, а тому збільшується швидкість обертання землі навколо осі.

Нашим нащадкам буде непереливки. Ми ж поки спостерігаєм часткову зміну сезонів. Там де було холодно – стає тепліше, і навпаки. В ООН заявляють, людство на порозі глобальної проблеми.

– Клімат змінюється швидше, аніж ми, і нам доведеться наздоганяти. Для багатьох людей мова йде про життя або смерть.

Є про що замислитися і Україні. Деякі українські території можуть бути затоплені до кінця століття через зміну клімату.

– Херсон сильно підпав, тут буде затоплена велика частина міста. Дуже багато міст на прибережних територіях Криму, Мелітополь, Приморськ, Бердянськ, Маріуполь.

Морської води стане більше, а от питної буде обмаль. Її вже науковці називають блакитним золотом.

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Люди самі себе карають, кажуть футурологи.

До речі, раніше синоптики розповіли, що справжня весна в Україну прийде після 25 березня.