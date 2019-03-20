День весняного рівнодення не тільки астрономічне явище, ще свято з безліччю звичаїв і традицій. Факти ICTV зібрали все найцікавіше про цей унікальний день.

День весняного рівнодення 2019 – це астрономічне явище, коли Земля займає таке положення щодо Сонця, що його промені падають під прямим кутом на екватор, а день дорівнює ночі.

День весняного рівнодення 2019 випадає на 20 березня, 23.58 за київським часом.

Історія

У стародавніх слов’ян це свято мало сакральне значення. Вважалося, що бог Сонця набирає силу, щоб відродити всю природу і спускається на Землю, щоб перевірити, як ідуть справи у його земних синів і дочок та допомогти їм здійснити всі їх добрі починання.

У цей день було прийнято пекти печиво у формі жайворонків. Потім всі збиралися та йшли на ярмарок, де брали участь у різних іграх. Наприклад, стрибки через багаття, перетягування каната, а переможців природа захищала від темних сил.

Ближче до вечора починали палити багаття. Вважалося, якщо полум’я було високе, яскраве і чисте, то життя в наступаючому році буде щасливим і ситим. Завершували святкування, тим, що котили з гори в річку палаючі колеса – символи Сонця.

Обряди

В останній день гулянь спалювали опудало Марени. Цей обряд символізував позбавлення від всього старого і непотрібного. У сучасних реаліях не обов’язково щось спалювати. Досить зібрати весь непотріб, який просто припадає пилом вдома і викинути геть.

Також в цей день прийнято було пекти символ свята – млинці. Самі вони нагадують за кольором і формою сонце. Скільки млинців спечеш, стільки буде сонячних днів в році.

Коли млинці пече дівчина, потрібно зауважити: якщо перший вийшов вдало, то скоро її засватають. Потім потрібно стежити, хто візьме цей перший млинець, щоб з’їсти. Якщо чоловік, то першим народиться у неї хлопчик, якщо жінка – то дівчинка.

Прикмети

Якщо хмари швидко пливуть по небу і високо, погода в подальшому буде хорошою.

Якщо тепло 20 березня, то заморозків вже не буде.

А ось якщо на День весняного рівнодення трапляється заметіль і сніг лягає на поле хвилями, буде хороший урожай хліба та овочів.

Яка погода на рівнодення – така і всі наступні сорок днів буде.

Побачили, як летить зграя птахів – до хорошого зернового врожаю.

Що не можна робити в День весняного рівнодення

Не можна в цей день думати про погане і концентруватися на негативі, інакше запрограмуєте на це своє майбутнє.

Не можна з’ясовувати стосунки, починати конфлікти, це привід до руйнування відносин. Емоції гніву та агресія призведуть до появи енергії руйнування в житті, тож їх слід уникати.

Нудьгувати в День весняного рівнодення не можна ні в якому разі. Інакше ви проведете цей рік у зневірі та нещасті.

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До слова, раніше Факти ICTV писали якого числа Великдень 2019.