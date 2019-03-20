Сьогодні святкують Міжнародний день щастя, в який проводяться громадські та просвітницькі заходи.

Вважається, що Міжнародний день щастя святкують саме 20 березня, оскільки тоді день і ніч тривають практично однаковий час.

Таким чином члени Генеральної асамблеї ООН хотіли звернути увагу на те, що всі люди мають рівні права.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем ​​щастя у віршах і картинках.

Що таке щастя? Радість і веселощі,

Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,

Що таке щастя? Удача, настрій,

Що таке щастя? Сліпучий успіх.

З міжнародним днем щастя

Я вітаю Вас,

Везіння в житті неодмінно Вам бажаю,

Нехай завжди збувається мрія,

Щоб життя текло, як повна і довга річка.

***

У кожного з нас є щастя острівець,

Кожен там господар, він не самотній,

Щастям ми дорожимо своїм завжди,

Нам без щастя жити ніяк не можна.

Ми бажаємо всім вам щастя,

Хай зникнуть лиха і негоди,

Нехай вас доля береже завжди,

Хай шлях ваш висвітлює щаслива зірка.

***

Щастя знайти насправді дуже просто,

Воно в очах людей і в рожиці смішній,

Воно приходить дуже тихо, майже непомітно,

Ось і День Щастя прийшов тихесенько навесні.

Нехай ж усім його дістанеться побільше!

Нехай кожен з нас хоч раз відчує це,

Адже щастя знайти простіше простого,

У сонці, в обіймах, в сніжинках, у творах поетів.

***

З днем щасливим вітаю,

Заправлятися їм бажаю,

Щоб почуття розквітали,

І завжди здавалося мало.

Бути щасливим – класно, чесно,

Навіть іноді доречно,

Якщо щасливий – цікаво,

Груди від радості справді тріснуть.

Я бажаю, щоб частіше,

Ти зустрічався в житті з щастям,

Примушуючи посміхатися,

Навіть тих, хто і нещасний.

***

























Міжнародний день щастя – найкращі привітання / 6 фотографий

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До слова, вчені дійшли висновку, що гормон щастя серотонін допомагає у засвоєнні нової інформації.