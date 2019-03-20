Сьогодні святкують Міжнародний день щастя, в який проводяться громадські та просвітницькі заходи.
Вважається, що Міжнародний день щастя святкують саме 20 березня, оскільки тоді день і ніч тривають практично однаковий час.
Таким чином члени Генеральної асамблеї ООН хотіли звернути увагу на те, що всі люди мають рівні права.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Міжнародним днем щастя у віршах і картинках.
Що таке щастя? Радість і веселощі,
Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,
Що таке щастя? Удача, настрій,
Що таке щастя? Сліпучий успіх.
З міжнародним днем щастя
Я вітаю Вас,
Везіння в житті неодмінно Вам бажаю,
Нехай завжди збувається мрія,
Щоб життя текло, як повна і довга річка.
***
У кожного з нас є щастя острівець,
Кожен там господар, він не самотній,
Щастям ми дорожимо своїм завжди,
Нам без щастя жити ніяк не можна.
Ми бажаємо всім вам щастя,
Хай зникнуть лиха і негоди,
Нехай вас доля береже завжди,
Хай шлях ваш висвітлює щаслива зірка.
***
Щастя знайти насправді дуже просто,
Воно в очах людей і в рожиці смішній,
Воно приходить дуже тихо, майже непомітно,
Ось і День Щастя прийшов тихесенько навесні.
Нехай ж усім його дістанеться побільше!
Нехай кожен з нас хоч раз відчує це,
Адже щастя знайти простіше простого,
У сонці, в обіймах, в сніжинках, у творах поетів.
***
З днем щасливим вітаю,
Заправлятися їм бажаю,
Щоб почуття розквітали,
І завжди здавалося мало.
Бути щасливим – класно, чесно,
Навіть іноді доречно,
Якщо щасливий – цікаво,
Груди від радості справді тріснуть.
Я бажаю, щоб частіше,
Ти зустрічався в житті з щастям,
Примушуючи посміхатися,
Навіть тих, хто і нещасний.
***
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До слова, вчені дійшли висновку, що гормон щастя серотонін допомагає у засвоєнні нової інформації.