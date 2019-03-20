Компанія Apple представила друге покоління AirPods з бездротовим кейсом-зарядкою.
Друге покоління AirPods працює на 50% довше без підзарядки, і підтримує функцію голосового управління Siri.
Також підвищено якість звучання AirPods завдяки новому процесору Apple H1. Він прискорює підключення до пристроїв.
Дизайн AirPods не змінився і зберіг колишні розміри.
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AirPods продаватимуться як зі стандартним зарядним чохлом, так і з новим, який підтримує бездротове живлення за стандартом Qi.
До слова, кейс з бездротовою зарядкою до вже наявних навушників можна придбати окремо.
Раніше Apple презентувала дві нові моделі планшетів iPad mini 2019 і iPad Air, які отримали підтримку стилуса Pencil.
Джерело: Apple
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