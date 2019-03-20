На Великдень прийнято розговлятися, тому в цей день накривають багатий стіл. Факти ICTV зібрали кращі рецепти великодніх страв.

Крім пасок і яєць, третє місце на великодньому столі займають м’ясні страви – буженина, холодець, домашня ковбаса. Не обійтися і без риби, салатів, закусок і випічки.

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Салат Великодній

Складові:

– 2 невеликих стегенця;

– 3 картоплини, зварених у мундирі;

– 1-2 морквини, зварених у мундирі;

– 4 яйця, зварених круто;

– 0,5 склянки чорносливу;

– 0,5 склянки волоських горіхів;

– 50 г сиру;

– майонез;

– виноград для прикраси.

Приготування:

Стегенця відварити, відокремити м’ясо від кісток і нарізати дрібними кубиками. Очистити картоплю і моркву. Натерти на терці. Очистити яйця і розділити на білки і жовтки. Чорнослив залити окропом, залишити на 10 хвилин. Потім злити воду і дрібно нарізати. Нарізати горіхи. Натерти на тертці сир.

Викласти салат шарами:

1 шар – картопля

2 шар – дрібно нарізана курка

3 шар – чорнослив

4 шар – горіхи

5 шар – білки

6 шар – морква

7 шар – сир

8 шар – жовтки

Всі шари промазати майонезом. Якщо хочете, шар із курки можна посолити і поперчити.

Салат поставити на ніч для просочення в холодильник (обов’язково накрийте, щоб не підсох). Перед подачею на стіл прикрасити нарізаним виноградом, що імітує крашанки. За допомогою майонезу зробити напис.

Великодній пиріг-сендвіч

Складові:

– дріжджовий лаваш (5 штук);

– середній огірок;

– 6 скибочок сьомги слабосоленої;

– 300 г вершкового сиру;

– 100 г плавленого сиру;

– кілька гілочок кропу;

– 1 ч. л. лимонного соку;

– 2 редиски;

– куряче яйце;

– 3 перепелиних яєць;

– пучок зеленої цибулі;

– сіль і перець за смаком;

– чверть морквини;

– кілька горошин чорного перцю.

Приготування:

Змішати вершковий сир з плавленими сирками до отримання однорідної маси. Додати лимонний сік, трохи посолити і поперчити. Розділити масу на 2 частини, в одну з них додати нарізаний кріп.

Огірок нарізати тонкими кружечками. З лаваша вирізати рівні квадрати, які будуть основою пирога.

На лаваш намазати приготовлену суміш із кропом і зверху рівномірно розподілити кружечки огірка. Накрити другим лавашем, також змастити його і викласти скибочки сьомги. Повторити, чергуючи шари.

Обмазати пиріг залишками сирної суміші без кропу. З боків прикрасити пір’ям зеленої цибулі, а зверху створити композицію з попередньо відварених у киплячій підсоленій воді курячих і перепелиних яєць. Їх потрібно прикрасити, вирізавши з моркви елементи декору, доповнивши горошинками чорного перцю і нарізаною тонкими кружечками редискою.

Заливні яйця

Складові:

– 10 шкарлупок від яєць;

– 2 склянки м’ясного солоного бульйону;

– 20 г желатину;

– 1 свіжа перчина;

– 1 маленька банка кукурудзи;

– 300 г шинки;

– зелень.

Можна використовувати будь-який наповнювач: рибу, курку, м’ясо.

Приготування:

Підготуємо шкаралупу. Для цього треба ретельно вимити яйця, зробити отвір з тупого боку яйця, вилити вміст (він не знадобиться для цієї страви), промити всередині. Висушити заготовки.

Замочити желатин на 10 хвилин. Підігріти його до повного розчинення (не кип’ятити), змішати з бульйоном. Процідити. Нарізати кубиками перець, шинку. Злити воду з кукурудзи.

Укласти все шарами. Залити бульйоном. Прибрати в холод.

Із застиглих яєць очистити шкаралупу як з варених. Прикрасити, подати як холодну закуску.

Яловичина, запечена в духовці

Складові:

– 1 кг пісної яловичини;

– сіль, перець чорний мелений за смаком;

– 4 зубчики часнику.

Приготування:

Яловичину помити, витерти насухо серветкою. Натерти сіллю, спеціями, часником, загорнути у фольгу і помістити в духовку. Запікати приблизно 1,5-2 години (в залежності від жорсткості м’яса) при температурі 180-200 градусів.

Запечені курячі крильця

Складові:

– 2 кг курячих крилець;

– оливкова олія екстра вірджин;

– 1 ст. л. меленої солодкої паприки;

– морська сіль середнього помелу;

– мелений перець;

– 2-3 гілочки розмарину або чебрецю.

Приготування:

У крилець видаліть першу фалангу, крило, що залишилося, розріжте навпіл в суглобі.

Приготуйте маринад із солі, чорного перцю, паприки і оливкової олії в такій кількості, щоб вистачило змастити всі крильця. Маринувати від 1 до 12 годин.

Розігрійте духовку з включеним грилем до 230°С. На деко насипте шар солі, покладіть листочки чебрецю або розмарину і перемішайте. Встановіть в деко решітку і розкладіть на ній крильця.

Запікайте крильця до рум’яної скоринки з обох сторін, один раз перевернувши, приблизно 25 хвилин. Подавайте гарячими.

Великоднє медове печиво

Складові:

– 5 ст. л. меду;

– 4 яйця (1 білок – для глазурі, решта – у тісто);

– склянка цукру;

– 3 ст. л. вершкового масла;

– 3 склянки борошна;

– 2 ч. л. соди;

– 200 г цукрової пудри;

– 0,5 ч. л. лимонного соку (для глазурі, але можна і без нього).

Приготування:

Розтопити на водяній бані мед, масло і цукор. Додати соду і розмішувати 2 хвилини. Додаємо яйця і борошно, і замішуємо тісто. Воно повинно бути досить м’яким, але не липнути до рук. За бажанням, можна разом з борошном додати спеції – корицю, кардамон, імбир, цедру лимона.

Посипаємо стіл борошном і розкачуємо тісто завтовшки 0,5 см, вирізаємо фігурки з тіста. Можна зробити у формі яйця, зайців, метеликів – залежить від того, які формочки для печива у вас є.

Викладаємо печиво на деко і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці до злегка коричневого кольору. Печиво випікається досить швидко, стежте за духовкою.

Глазур робиться дуже просто. Збиваємо у глибокій мисочці білок, додаємо до нього лимонний сік і частину цукрової пудри. Повинна вийти суміш по густоті як сметана.

Ділимо глазур на 3-4 частини і будемо її фарбувати. Якщо у вас немає харчових барвників, скористаємося тим, що є під рукою. Буряковий сік, морквяний сік, зеленка. Додайте по крапельці в різні мисочки, розмішайте і отримаєте глазур різних кольорів.

А тепер розмалюємо печиво. Можна це зробити за допомогою кондитерського шприца з тонкою насадкою, а можна викласти глазур у файловий пакетик і трішечки відрізати його куточок. Печиво можна покрити білою глазур’ю, а кольоровою малювати візерунок.

Коли глазур на печиві висохне, подаємо його до столу.

Царська паска

Складові:

– 750 мл молока;

– 50 г свіжих дріжджів;

– 20 яєць;

– 350 г вершкового масла;

– 100 г маргарину;

– 350 г жирної сметани;

– 50 мл горілки або коньяку;

– 500 г цукру;

– 2 г ваніліну;

– 0,5 ч. л. мускатного горіха;

– 1 200 г борошна.

Приготування:

Підігріти половину молока, залити 3 ст. л. борошна. Перемішати і поставити в тепле місце на годину.

У склянці теплого молока розвести дріжджі, додати склянку борошна і молоко з борошном. Поставити в тепло на 3 години.

Яєчні жовтки розтерти з цукром, змішати з молоком, що залишилося, і опарою.

Додати 2 склянки борошна і замісити тісто. Поставити в тепле місце на годину.

Додати вершкове масло, маргарин, сметану, алкоголь, прянощі і збиті в піну білки. Всипати борошно, що залишилося, замісити тісто і поставити в тепло ще на годину.

Тісто розкласти по формах, застеленим пергаментнтм, наповнюючи приблизно наполовину. Дати постояти півгодини.

Випікати паску 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Перед подачею остудити, покрити глазур’ю.

Раніше ми публікували календар харчування у Великий піст по днях.