Що об’єднує всіх багатіїв на планеті. Чи є знаки гороскопу більш успішні за інших, а хто аутсайдер у зірок. Виявляється, ні. Шанси сколотити статки є у всіх.

Дні, у які треба починати грошові справи теж мають величезне значення.

– 21 число – це день весняного рівнодення з нього починалися завжди якісь зрушення. Бізнесом люди починають займатися. З цього моменту справи підуть успішніше.

Який має бути ваш гаманець?

Секрети гаманця, в який гроші підуть самі, найголовніше – простір, щоб купюри почувалися вільно. Щодо кольорів, то найкраще обрати червоний, зелений всі види коричневого або з позолотою. На останок шматок зміїної шкіри – найкращій талісман.

Що сприятиме успіху на робочому місці?

Щоб успіх у справах був неодмінно, майстер феншуй радить ніколи не ставити стіл обличчям до стіни. Папери краще розкладати лише з правого боку. Розвинути лідерські якості вам допоможе дракон. Зелений кам’яний слон із будь якого матеріалу захистить від конфліктів з партнерами та конкурентами. Ну, а самі гроші притягне гірський кришталь.

Тренер Микола Латанський склав власну формулу успіху і вчить навіть бізнесменів. Лише 10% успіху складають знання, 40% спосіб мислення, але більшість залежить від оточення.

– Якщо ми оточуємо себе людьми, які живуть на 5-10 тисяч в місяць, то не можна дивуватися, що у нас грошей не більше, ніж 5-10 тисяч. Потрібно дозволити собі попрощатися зі старим оточенням.

Він радить не ставити великі цілі як от швидка кар’єра або мільйонні статки у нереально низькі строки. Є ризик розчаруватися в собі. До всього краще йти наполегливо, але маленькими кроками.

Ну, а найголовніша порада – побільше спілкуватися з тими хто вже досяг мети.



Власна справа обов’язковий елемент успіху. Працюючи, як то кажуть на дядю, капітал не сколотити.

Як потрапити в десятку із вибором діяльності, чим краще зайнятися?

Тут треба приділити час вивченню конкурентів. Якщо їх нема взагалі, ідея унікальна – успіх прийде обов’язково.

Останнє модне віяння – пасивний дохід. Інвестування грошей в акції, коливання курсів валют, ціни на нафту.

Куди варто інвестувати?

Популярний спосіб депозит, але відсотки невеликі. А от державні облігації це те, що принесе прибутку найбільше – 20%. Ну, а те, що переважно продають на фондових ринках, тобто акції різних відомих і не дуже компаній, експерт радить не купувати. Ризики можуть бути невиправданими.

Дивіться: Правила здорового харчування: чим найбільше зловживають українці

Чи є у багатіїв спеціальний ген? І на чому базується їхній успіх.

Перше – на виборі улюбленої справи.

Вміння домовлятися і контактувати з людьми на другому місці. Бути наполегливим, але не конфліктним. Мати харизму. В це важко повірити, але з нею не народжуються, її цілком реально виховати.

Ну і головне пам’ятати – власна справа зазвичай затягує так, що можна забути про близьких людей. А вони і є головна підтримка і опора.

Раніше Факти ICTV писали історію двох переселенок с Криму, які у Каховці відкрили власний бізнес.