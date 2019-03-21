Дудл Google на честь дня народження Баха дозволяє створювати власні композиції.
Новий дудл Google присвятили дню народження німецького композитора Йогана Себастьяна Баха, який відзначається 21 березня.
Спочатку користувачам представляється анімований ролик, в якому показується, як створюються фортепіанні композиції.
Далі пропонується самостійно скласти свою композицію “за допомогою Баха”.
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Для цього необхідно розставити ноти на лінійках, а потім штучний інтелект на їхній основі створить гармонійну композицію в стилі Баха.
До слова, попередній дудл був присвячений Дню святого Патріка.
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