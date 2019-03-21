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Дудл Google про Баха – як створити власну композицію

Дудл Google на честь дня народження Баха дозволяє створювати власні композиції.

Дудл Google про Баха – як створити власну композицію

Новий дудл Google присвятили дню народження німецького композитора Йогана Себастьяна Баха, який відзначається 21 березня.

Спочатку користувачам представляється анімований ролик, в якому показується, як створюються фортепіанні композиції.

Далі пропонується самостійно скласти свою композицію “за допомогою Баха”.

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Для цього необхідно розставити ноти на лінійках, а потім штучний інтелект на їхній основі створить гармонійну композицію в стилі Баха.

До слова, попередній дудл був присвячений Дню святого Патріка.

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