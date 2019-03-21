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Екскурсії кварталом червоних ліхтарів заборонять з 2020 року

Влада Амстердама посилила правила проведення заходів в центрі міста і заборонила екскурсії по кварталу червоних ліхтарів.

Екскурсії кварталом червоних ліхтарів заборонять з 2020 року

Квартал червоних ліхтарів – знамените місце Амстердама, але з 1 січня 2020 року екскурсії там будуть заборонені.

За новими правилами, район Де-Валлен, більш відомий під назвою квартал червоних ліхтарів, більше не буде місцем для туристичних екскурсій.

Такі заходи покликані посилити безпеку столиці Нідерландів, тому що понад 1 тис. організованих груп щотижня проводять екскурсії в центрі кварталу червоних ліхтарів.

– Зараз вже не час розглядати секс-працівників як туристичну пам’ятку і щось особливе, – зазначив міський консул Олдерман Коцк.

Чиновники вважають, що ці обмеження дозволять розвантажити центр міста і зробити його спокійнішим.

Читайте: Спиною і по-швиденькому: нові правила у “кварталі червоних ліхтарів” Амстердама

Під заборону потрапляють також екскурсії по пабах і барах.

Минулого року муніципалітет уже посилював контроль над групами туристів у районі червоних ліхтарів, тому тепер гід повинен мати  відповідні документи та обмежену кількість туристів.

Нагадаємо, в Амстердамі демонтували найпопулярнішу інсталяцію – біло-червоний напис I Amsterdam, який простояв перед Рейксмузеєм більше 10 років.

Джерело: NOS

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