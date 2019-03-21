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Гороскоп на сьогодні, 21 березня

Яким буде 21 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 21 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогоднішній день добре підійде того, щоб зайнятися лікуванням і зміцненням здоров’я.

Турбота про близьких також стане важливим фактором в цей день.

Бажано відкласти справи, які пов’язані з великими інвестиціями і фінансуванням. Можливі затримки в юридичних справах.

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Бажання творити добро сьогодні недоречне. Краще використати його для відпочинку або творчості.

Сприятливою сьогодні вважається стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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