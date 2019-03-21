PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як завоювати дівчину: 10 віршів для пікапу

Ні для кого не секрет, що жінки люблять вухами. Тому у Всесвітній день поезії Факти ICTV зібрали 10 віршів, які допоможуть привернути увагу та здобути прихильність будь-якої красуні.

Поезія

У Всесвітній день поезії пора відмовитися від таких банальних фраз для пікапа дівчат, як:

Вашій мамі зять не потрібен?

Ваші батьки не терористи? Ви така бомба!

Ваш тато не рибалка? Звідки в нього така русалка?

Дівчино, Ви Google? Я знайшов у Вас все, що шукав!

Ваші батьки пірати? Інакше звідки в них такий скарб?

Читайте: 5 найулюбленіших віршів Ліни Костенко

Забудьте ці фрази. Подібні підкати не працюють. Вони не допоможуть вам познайомиться з дівчиною, але гарантовано виставлять в її очах не в кращому світлі.

Час переходити на більш складний рівень – пікап у віршах.

Факти ICTV зібрали десять творів.

♥ ♥ ♥

Красуне, зупинись хоча б на мить,
Дозволь побачити вогонь твоїх очей,
Твою усмішку, витонченість рухів,
І неповторність грації твоєї.

♥ ♥ ♥

Моя любов до тебе чиста,
Я просто вірю в чудеса.
Тебе не хочу я втрачати,
Тебе я хочу обіймати.

♥ ♥ ♥

Моє маленьке кошеня,
Про тебе мрію я щодня.
І щохвилини розумію,
Що я від тебе шаленію.

♥ ♥ ♥

Шалена, як гірська вода,
Чуттєва, пристрасна і ніжна,
Швидка, солодка, не проста,
Але водночас така чиста.

♥ ♥ ♥

Мені наснився сон цієї ночі,
Що ніби-то пливу я у човні.
Крізь марево туману бачу очі,
Твої, кохана, милі й дорогі.

♥ ♥ ♥

Чорне море гуркоче,
Камені зриваючи з дна.
Ніби сказати воно хоче:
Красуне, будь моя!

♥ ♥ ♥

Хочу тебе оберігати,
І лише з тобою засинати,
Хочу про почуття говорити,
І лише з тобою поруч бути!

♥ ♥ ♥

У твоїй душі дві сотні васильків,
У твоїх очах милі анютки,
Ти ніби створена з квітів,
Ти в моєму серці, незабудко.

♥ ♥ ♥

Ти посміхнешся – зірки тануть,
Як поцілунки на устах.
Дивишся – і небеса грають
У твоїх божественних очах.

♥ ♥ ♥

Стривай, таємнича незнайомко,
Божественна трояндо серед млявих трав!
Дозволь побачити твою усмішку,
Почути те ім’я, що бачив я у снах.

До слова, до 205-річниці українського поета Тараса Шевченка посли Бельгії, Іспанії і Великої Британії зачитали його вірші.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як часто ваш сексуальний партнер імітує оргазм? – ТЕСТ
Діарея і хвороби серця: вчені розповіли, як любов шкодить здоров’ю
Що краще подарувати дівчині на День закоханих – ТЕСТ
60 років шлюбу! В Італії подружня пара померла в один день
Чоловіки vs шопінг: що відбувається, поки жінки роблять покупки
Чоловік розлучився з дружиною через фото в Google Maps
Секс – порятунок від втоми: як захотіти інтиму після трудових буднів
Суд Румунії визнав гей-пари сім’ями
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка