Ні для кого не секрет, що жінки люблять вухами. Тому у Всесвітній день поезії Факти ICTV зібрали 10 віршів, які допоможуть привернути увагу та здобути прихильність будь-якої красуні.

У Всесвітній день поезії пора відмовитися від таких банальних фраз для пікапа дівчат, як:

Вашій мамі зять не потрібен?

Ваші батьки не терористи? Ви така бомба!

Ваш тато не рибалка? Звідки в нього така русалка?

Дівчино, Ви Google? Я знайшов у Вас все, що шукав!

Ваші батьки пірати? Інакше звідки в них такий скарб?

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Забудьте ці фрази. Подібні підкати не працюють. Вони не допоможуть вам познайомиться з дівчиною, але гарантовано виставлять в її очах не в кращому світлі.

Час переходити на більш складний рівень – пікап у віршах.

Факти ICTV зібрали десять творів.

♥ ♥ ♥

Красуне, зупинись хоча б на мить,

Дозволь побачити вогонь твоїх очей,

Твою усмішку, витонченість рухів,

І неповторність грації твоєї.

♥ ♥ ♥

Моя любов до тебе чиста,

Я просто вірю в чудеса.

Тебе не хочу я втрачати,

Тебе я хочу обіймати.

♥ ♥ ♥

Моє маленьке кошеня,

Про тебе мрію я щодня.

І щохвилини розумію,

Що я від тебе шаленію.

♥ ♥ ♥

Шалена, як гірська вода,

Чуттєва, пристрасна і ніжна,

Швидка, солодка, не проста,

Але водночас така чиста.

♥ ♥ ♥

Мені наснився сон цієї ночі,

Що ніби-то пливу я у човні.

Крізь марево туману бачу очі,

Твої, кохана, милі й дорогі.

♥ ♥ ♥

Чорне море гуркоче,

Камені зриваючи з дна.

Ніби сказати воно хоче:

Красуне, будь моя!

♥ ♥ ♥

Хочу тебе оберігати,

І лише з тобою засинати,

Хочу про почуття говорити,

І лише з тобою поруч бути!

♥ ♥ ♥

У твоїй душі дві сотні васильків,

У твоїх очах милі анютки,

Ти ніби створена з квітів,

Ти в моєму серці, незабудко.

♥ ♥ ♥

Ти посміхнешся – зірки тануть,

Як поцілунки на устах.

Дивишся – і небеса грають

У твоїх божественних очах.

♥ ♥ ♥

Стривай, таємнича незнайомко,

Божественна трояндо серед млявих трав!

Дозволь побачити твою усмішку,

Почути те ім’я, що бачив я у снах.

До слова, до 205-річниці українського поета Тараса Шевченка посли Бельгії, Іспанії і Великої Британії зачитали його вірші.