Ні для кого не секрет, що жінки люблять вухами. Тому у Всесвітній день поезії Факти ICTV зібрали 10 віршів, які допоможуть привернути увагу та здобути прихильність будь-якої красуні.
У Всесвітній день поезії пора відмовитися від таких банальних фраз для пікапа дівчат, як:
Вашій мамі зять не потрібен?
Ваші батьки не терористи? Ви така бомба!
Ваш тато не рибалка? Звідки в нього така русалка?
Дівчино, Ви Google? Я знайшов у Вас все, що шукав!
Ваші батьки пірати? Інакше звідки в них такий скарб?
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Забудьте ці фрази. Подібні підкати не працюють. Вони не допоможуть вам познайомиться з дівчиною, але гарантовано виставлять в її очах не в кращому світлі.
Час переходити на більш складний рівень – пікап у віршах.
Факти ICTV зібрали десять творів.
♥ ♥ ♥
Красуне, зупинись хоча б на мить,
Дозволь побачити вогонь твоїх очей,
Твою усмішку, витонченість рухів,
І неповторність грації твоєї.
♥ ♥ ♥
Моя любов до тебе чиста,
Я просто вірю в чудеса.
Тебе не хочу я втрачати,
Тебе я хочу обіймати.
♥ ♥ ♥
Моє маленьке кошеня,
Про тебе мрію я щодня.
І щохвилини розумію,
Що я від тебе шаленію.
♥ ♥ ♥
Шалена, як гірська вода,
Чуттєва, пристрасна і ніжна,
Швидка, солодка, не проста,
Але водночас така чиста.
♥ ♥ ♥
Мені наснився сон цієї ночі,
Що ніби-то пливу я у човні.
Крізь марево туману бачу очі,
Твої, кохана, милі й дорогі.
♥ ♥ ♥
Чорне море гуркоче,
Камені зриваючи з дна.
Ніби сказати воно хоче:
Красуне, будь моя!
♥ ♥ ♥
Хочу тебе оберігати,
І лише з тобою засинати,
Хочу про почуття говорити,
І лише з тобою поруч бути!
♥ ♥ ♥
У твоїй душі дві сотні васильків,
У твоїх очах милі анютки,
Ти ніби створена з квітів,
Ти в моєму серці, незабудко.
♥ ♥ ♥
Ти посміхнешся – зірки тануть,
Як поцілунки на устах.
Дивишся – і небеса грають
У твоїх божественних очах.
♥ ♥ ♥
Стривай, таємнича незнайомко,
Божественна трояндо серед млявих трав!
Дозволь побачити твою усмішку,
Почути те ім’я, що бачив я у снах.
До слова, до 205-річниці українського поета Тараса Шевченка посли Бельгії, Іспанії і Великої Британії зачитали його вірші.