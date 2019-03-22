Яким буде 22 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 22 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

П’ятниця та найближчі вихідні можуть бути вельми непередбачуваними на події. Найкраще присвятити цей час відпочинку, можна почитати книгу, подивитися добрий фільм.

Важливі і значущі справи краще перенести на наступний тиждень. У відносинах можливі неадекватні реакції, тому як у сім’ї, так і в бізнесі варто спокійніше сприймати те, що відбувається, не надаючи цьому дуже великого значення.

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Питання по будівництву, ремонту також краще відкласти. Можливі неполадки з транспортом та іншою технікою.

Бажано багато гуляти на свіжому повітрі, можна зануритися у творчість. Добре побалувати себе чимось естетичним і надихаючим.