Продажі смартфона Huawei Y6 2019 почнуться 29 березня у фірмових магазинах.

Huawei оголосила про початок продажів нової моделі смартфонів молодіжної лінійки Huawei Y6 2019. Реалізація смартфонів розпочнеться 29 березня у фірмових магазинах і великих роздрібних мережах України.

Модель представлять у трьох кольорах: чорному глянсовому, синьому матовому і коричневому кольорі з шкіряною текстурою. Вага смартфону – 150 грамів. Підсилювач потужності SuperSound підвищує гучність динаміків на 6 дБ, також смартфон може програвати музику упродовж 73 год.

Основна камера – 13 Мп, а фронтальна – 8Мп.

Смартфони у синьому та чорному кольорах коштуватимуть 3999 грн, а в коричневому – 4199грн. Пристрій оснащений 6,09 дюймовим дисплеєм Dewdrop на основі IPS-матриці з роздільною здатністю 1560×720 пікселів і співвідношенням сторін 19,5:9.









Huawei Y6 2019: характеристики, ціна та дата продажів / 2 фотографии

Пристрій має чотириядерний процесор MediaTek MT6761. Оперативна пам’ять становить 2 ГБ, місткість сховища даних — 32 ГБ, при цьому її можна розширити за рахунок карт пам’яті microSD ємністю до 512 ГБ.

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Модель Huawei Y6 2019 оснащена акумулятором ємністю 3020 мАгод, яка підтримує розумну технологію енергозбереження.

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