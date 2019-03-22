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Microsoft назвала дату “смерті” Windows 7

Windows 7 перестане отримувати техпідтримку менше, ніж через рік.

Microsoft назвала дату “смерті” Windows 7

Компанія Microsoft оголосила, що датою припинення підтримки операційної системи Windows 7 стане 14 січня 2020 року.

Розробник відзначає, що після цієї дати користувачі Windows 7 (дата випуску – 2009 рік) зможуть отримувати техдопомогу і автооновлення лише у тому випадку, якщо перейдуть на Windows 10.

Компанія також підкреслює, що Windows 7 після зазначеного терміну стане небезпечною, так як припиняться оновлення безпеки.

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Разом з тим, спецверсії Windows 7 Embedded, наприклад, для касового обладнання продовжать підтримуватися.

Нагадаємо, у минулому році на виставці E3 Microsoft показала анонси комп’ютерних ігор.

Джерело: Microsoft

Фото: Dreamstime

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