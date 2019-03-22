27 березня відзначається Міжнародний день театру. Факти ICTV зібрали найкращі вистави, які можна відвідати у цей день.

27 березня збігається з серединою тижня, тому зробити невеликий перепочинок буде дуже доречно.

Всі спектаклі починаються о 19.00.

Можна буде подивитися класичні вистави з некласичними сюжетами – Анна Кареніна і За двома зайцями.

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Також можна відправитися на Любов буває двічі або Жінка на мільйон.

Факти ICTV зібрали найкращі вистави, які можна відвідати в цей день.

Анна Кареніна

27 березня, 19.00

Дах

Вартість: от 300 грн

Купити квитки можна тут

Вистава є не буквальною передачею роману Льва Толстого.

Режисер Влад Троїцький дасть глядачам можливість побачити, “прочитати” знайому книгу очима театрального філософа і драматурга на ім’я KLIM.

Він пробиває дорогу до глибинного змісту Анни Кареніної – історії про порушення табу, про жертовність, про любов як єдиний сенс існування людини.

Вистава має медитативні властивості. KLIM використовує тавтологічний принцип побудови тексту, магію слів, концентровані словесні конструкції, абсурдизації діалогів і тримає свідомість в активній фазі.

Любов буває двічі

27 березня, 19.00

Чорний квадрат

Вартість: 200 – 350 грн

Купити квитки можна тут

Всі люди зустрічали першу любов, а потім другу. Але що робити, якщо перша ще не пішла, а друга вже прийшла? І ось вони зустрічаються…

Любовний квадрат, де двоє чоловіків і дві жінок намагаються розібратися з цим питанням.

Вистава комедійна з сентиментально-душевним відчуттям.

За двома зайцями. Фейк на дві дії

27 березня, 19.00

Театр на Подоле

Вартість: 120 – 600 грн

Купити квитки можна тут

На молодого і розумного хлопця чекає світле майбутнє. Він будує грандіозні плани, але є один неприємний момент – він заборгував багато грошей.

5 днів, дві дівчини і один шанс вийти переможцем. Правда дорога лежить через РАЦС. І все могло б бути ідеально, але в плани втручається її мама.

Приємна несподіванка

27 березня, 19.00

Театр Актор

Вартість: 150 – 350 грн

Купити квитки можна тут

Молодий і перспективний хлопець випадково збиває на дорозі похилого та самотнього єврея.

Суд засудив його доглядати за чоловіком, періодично навідуючись до нього, але старий виявляється конфліктним і дивним відлюдником.

Щоб виконати судове розпорядження доведеться застосувати надздібності.

Але за цей час дві абсолютно чужі людини зможуть стати дійсно близькими і врятують один одного від фатальної жорстокості життя.

Вистава йтиме російською мовою і триватиме 1.10 хвилин без антракту.

Жінка на мільйон

27 березня, 19.00

Національний палац мистецтв України (малий зал)

Вартість: 300 – 500 грн

Купити квитки можна тут

Авантюрна комедія з еротичним акцентом за п’єсою італійського драматурга Едуардо де Філіппо.

У виставі з’єднаються жанри авантюрного детектива, філософської комедії і ліричної мелодрами.

Двом сімейним парам загрожують серйозні неприємності і величезні борги. Вони змушені піти на ризик і придумали майстерну авантюру.

Результат виявляється абсолютно несподіваним, коли “на вудку” потрапляє пан Аттіліо, який своїм візитом змінює їх звичний уклад життя, змусивши кожного показати своє справжнє обличчя…

Вистава йтиме російською мовою і триватиме 1.20 хвилин без антракту.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.