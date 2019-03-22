22 березня у північних і східних областях України дощитиме.

Також опади очікуються у Житомирській, Рівненській, Луцькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

На решті території країни без значних опадів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах 1-5° тепла. У східних областях до 1° морозу.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 9-12° вище нуля. У східних областях дещо прохолодніше – від 5° до 8° тепла.

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У Києві сьогодні пройдуть дощі.

Температура вночі становитиме 3-5° тепла, а вдень повітря прогріється до 9-11° вище нуля.

До слова, на вихідних в Україні очікується потепління і суха погода.