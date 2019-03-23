Робочий тиждень добігає кінця і попереду чекають вихідні! Факти ICTV розкажуть, куди піти у цей вікенд.

Кияни зможуть відвідати шалений виступ Томмі Кеша або відірватися на крутій вечірці найтанцювальнішого дуету Sofi Tukke.

Також можна відправитися на ліричний вечір Віри Полозкової.

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Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

21-24 березня, 13.00

Вартість: 300-600 грн

Придбати квитки можна тут

Хто сказав, що Париж – столиця моди? Київ теж претендує на це звання – і не без причини. В кінці березня в столиці пройде Junior Fashion Week, присвячений дитячій моді і всьому, що з нею пов’язано.

Протягом чотирьох днів в КВЦ Парковий можна буде придбати нові колекції найкращих вітчизняних і зарубіжних брендів, дізнатися, що буде стильним в наступному сезоні, підібрати симпатичні аксесуари для маленьких модників.

Крім того, купуючи квиток, ви отримуєте можливість відвідати презентацію нової колекції одягу не тільки українських дизайнерів, а і, наприклад, знаменитого французького бренду Petit Bateau.

Томмі Кеш

Atlas

23 березня, 19.00

Вартість: 701 – 1500 грн

Придбати квитки можна тут

Томмі Кеша називають найпопулярнішим репером Балтії і обожнюють в Україні. Одного разу він вже був у нас – на фестивалі ZaxidFest, але столицю відвідає вперше.

Унікальний стиль є головною фішкою Томмі Кеша. Спортивні костюми, килими на стіні – всі ці образи знайомі жителям СНД і вони присутні в його незвичайних кліпах.

Пісні Кеша написані англійською і виконуються з моторошним акцентом, що є особливістю репера.

Томмі Кеш представить українським шанувальникам новий альбом YES, який вийшов 30 листопада.

Музичний арт-перформанс Голос води

Контрактова площа

23 березня, 19.30

Вхід вільний

До міжнародного Дня Води прозвучить перша симфонія, створена природною водою спільно з відомими українськими музикантами The Maneken, Onuka, Dakha Brakha і Katya Chilly.

Перформанс буде підтриманий живим виступом всіх учасників проекту і масштабним світловим шоу від Front Pictures.

Спеціально для проекту були створені унікальні музичні інструменти, на яких свою мелодію грає жива природна вода карпатських водоспадів, гірських річок і озер.

Toto Cutugno & Lords of the Sound

Палац Україна

23 березня, 19.00

Вартість: 650-6000 грн

Придбати квитки можна тут

На вихідних у киян і гостей столиці з’явиться неймовірно рідкісна, але чудова можливість почути на одній сцені легенду італійської естради Тото Кутуньо та улюблений симфонічний оркестр українців Lords of the Sound.

На рахунку великого виконавця 18 альбомів, тому не можна точно передбачити, що саме з улюблених композицій можна почути на його концерті.

Музика цілої епохи в супроводі відомого українського оркестру чекає на своїх слухачів у Палаці Україна.

Sofi Tukker

Atlas

24 березня, 20.00

Вартість: 1090-2600 грн

Придбати квитки можна тут

Джангл-поп з ритмами боса-нова – під музику Sofi Tukker неможливо стояти на місці, ноги самі просяться танцювати.

2018 рік для творчого дуету Софі Гаул-Верді і Такера Галперна виявився не просто продуктивним, а феноменально вдалим. Все почалося з виходу дебютного альбому Treehouse, дві пісні з якого номінували на премію Греммі, їх музику використали у рекламі Apple і FIFA 18, а продюсери багатьох голлівудських фільмів хотіли б залучити їх пісні для саундтреку.

Зараз Sofi Tukker на гребені хвилі, тому пропускати виступ найтанцювальнішого дуету не можна.

Віра Полозкова

Жовтневий палац

24 березня, 20.00

Вартість: 280-1850 грн

Придбати квитки можна тут

Ви сумніваєтеся, що сучасна поезія існує і стає популярною серед українців? Повірте, поети чудово почуваються, а їх творчість стає популярною з неймовірною швидкістю.

Тепер кожна людина має можливість поділитися своєю творчістю в інтернеті – колись саме так починала одна з найвідоміших поетес СНД Віра Полозкова.

Між блогом в ЖЖ і виступом на великій сцені Жовтневого палацу пройшло багато років, але чарівна любовна лірика талановитої жінки знайшла свого читача. І шанувальників її творчості так багато, що квитки краще брати заздалегідь.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.