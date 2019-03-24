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Гороскоп на сьогодні, 24 березня

Яким буде 24 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Перша половина дня сприяє наведенню порядку – як у будинку, так і у взаємовідносинах.

Перемога над ворогами – девіз сьогоднішнього дня.

При цьому до ворогів можна віднести і внутрішні страхи, і шкідливі звички.

Вечір, після 18.22, краще присвятити творчій діяльності.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня.

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