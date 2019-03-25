Компанія Apple представила стрімінговий сервіс Apple TV+. Платформа буде доступна у понад 100 країнах.

На презентації компанія Apple представила стрімінговий сервіс Apple TV+, на якому розміщуватиметься унікальний контент.

Про фільми і проекти, які будуть представлені на сервісі, розповіли їх творці: Стівен Спілберг, Різ Уізерспун, Стів Каррелл, Джейсон Момоа й Опра Вінфрі.

Раніше повідомлялося, що на платформі з’явиться шоу з Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон, перезапуск Дивовижних історій від Спілберга та інші серіали і фільми.

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На презентації особливу увагу приділили Опрі Вінфрі. Вона представила власне шоу на Apple TV+.

Оновлений сервіс Apple TV буде доступний на macOS і з’явиться на смарт-телевізорах Samsung і LG.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Apple презентувала дві нові моделі планшетів iPad mini 2019 і iPad Air, які отримали підтримку стилуса Pencil.