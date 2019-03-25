NASA та ESA розпочали експеримент, під час якого планують вивчити вплив штучної гравітації на людей.

NASA та ESA розпочали експеримент з вивчення впливу штучної гравітації на людей, під час якого добровольці проведуть 60 днів в ліжку.

Учасники експерименту знаходитимуться у Німецькому аерокосмічному центрі і проведуть 60 днів у ліжку під нахилом. Це має забезпечити відтік крові від голови.

Раз на день деякі добровольці перебуватимуть у центрифузі, аби забезпечити приток крові до верхньої частини тіла.

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Вчені хочуть зрозуміти, як саме астронавти зможуть зберегти тонус м’язів за допомогою штучної гравітації.

До слова, 29 березня жіноча команда вперше в історії вийде у відкритий космос.

Фото: ESA