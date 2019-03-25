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Гороскоп на сьогодні, 25 березня

Яким буде 25 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День підходить для більшості творчих справ. Можна планувати групову діяльність, але краще обирати групу людей, з якими відчуваєте себе безпечно і довірливо. Можна приділити час питанням оздоровлення та цілительства.

Можуть бути вельми успішними нові знайомства і зав’язування нових відносин. Вельми привабливими можуть бути питання астрології, окультних наук, езотерики – якщо є до цього інтерес, то навчання і пізнання у цій сфері можуть бути дуже пізнавальними і корисними.

Сильно перенапружуватися фізично не варто, краще помірно розподілити сили. Конфлікти і агресія сьогодні небажані, перевагу краще віддати спокійним роздумам, або, наприклад, вивченню природи.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019

До речі, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня.

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