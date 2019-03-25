Гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Марина Скаді – професійний астролог, публіцист, консультант, ведуча тренінгів і семінарів. Марина займається практичною астрологією з 2007 року, а з 2015 року проводить навчальні заняття.

Гороскоп для Овнів

Позитивні імпульси в усіх відношеннях. Більше відпочинку та розваг. Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що суттєво допоможе при необхідності вирішення справ у цей період. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити гарну закладку на весь наступний рік. Може відчуватися зменшення симптомів поточних хвороб. Однак енергійність і радісний настрій теж можуть піти на спад.

Гороскоп для Тельців

Отримані раніше знання зможете використовувати у своїй професійній діяльності або ж у роботі за сумісництвом. Цей період найбільш благополучний для завершення ділових переговорів, підписання угод і для творчості в усіх сферах інтересів, які вже обговорювалися. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, оптимальним чином організувати застосування розумового потенціалу ваших співробітників. Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало.

Гороскоп для Близнюків

Збільшення життєвої сили і працездатності, власні ідеї будуть приведені в дію. Обставини складаються на вашу користь. Можливо, колектив або начальство покладе на вас деякі обов’язки, завдяки вдалому виконанню яких, ви зможете просунутися по кар’єрних сходах, отримати премію, нагороду або хоча б просто похвалу і вдячність. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ, завершення нагальних питань.

Гороскоп для Раків

Можуть початися проблеми зі здоров’ям. У такі моменти не слід приймати важливих рішень, бо у стані невпевненості в собі можна легко припуститися помилки. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин, а також, взаємин з дітьми. Розмови з начальством не додадуть вам популярності і можуть зіпсувати кар’єру. Проте, якщо вам вдасться знайти конструктивне застосування вашим амбіціям, то можете досягти хороших результатів.

Гороскоп для Левів

Ви відчуєте гармонію тіла і духу. Громадська діяльність приносить задоволення. У цей період, ви зможете реалізувати багато творчих ініціативи і давно заплановані справи. Допомога і підтримка приходять самі, а пошук покровительства начальства і високопоставлених осіб приносить вагомі результати. Спілкування з дітьми і близькими людьми значно поліпшать ваші відносини. Прекрасний час, щоб позбутися навіть від тривалих конфліктів з коханими або членами сім’ї.

Гороскоп для Дів

Неприйняття чужої думки зіграє з вами злий жарт. Постарайтеся не вступати в ділові суперечки, відмовтеся від відповідальних виступів, виробничих нарад, навіть звичайного обміну думками зі співробітниками. Обмежте вашу активність, не вступайте у протиріччя з думкою начальства. Не допускайте перевитрати бюджету. Відкладіть укладення угод і договорів, підписання важливих паперів, залагоджування юридичних питань. Особливо важко проходить ділове спілкування з представниками протилежної статі.

Гороскоп для Терезів

Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з начальством і владою, офіційними організаціями. Вас потягне до сильних, енергійних людей, але підтримувати відносини з ними Ви зможете лише на взаємовигідних умовах. Краще працювати самостійно не турбуючи ближніх і не засмучуючи себе. Непорозуміння і дрібні сварки здатні залишити глибокі рани у стосунках. При спілкуванні з дітьми постарайтеся дотримуватися принципів демократії та не вникати в їхні справи.

Гороскоп для Скорпіонів

Відчуваєте внутрішню свободу, відчуваєте почуття радості і впевненості в собі. Це буде ідеальний період для дружнього спілкування, любові, шлюбу і сімейного життя, для всього прекрасного і естетичного, для соціальної активності. Цей тиждень буде сприятливий для покупки речей, які відносяться до предметів розкоші. Ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені і здатні заразити цим підйомом співробітників, компаньйонів і навіть начальство. Успішне вирішення юридичних питань.

Гороскоп для Стрільця

Посилюється оптимізм, загострюється чутливість до успіху, що дає схильність перебільшувати свої можливості і сили. В цей час поліпшується самопочуття, що добре позначається на фізичній формі. Зростає потреба в русі, спортивних заняттях, фізичній роботі. Погано переносяться різні обмеження. Притаманні стрімкість і необдуманість вчинків, а ваші висловлювання часом занадто прямолінійні. Варто утриматися від напруженої розумової праці.

Гороскоп для Козерогів

Світське спілкування потішить ваш гонор. Люди вашого кола, високо оцінять ваш талант і особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або досягти іншого особистого успіху. Загострюється почуття честі, боргу, відповідальності, самодисципліни, увагу вашу направлено на матеріальний бік справи, але для банківських операцій цей час невдалий.

Гороскоп для Водоліїв

Ви стаєте більш чутливими і нервовими. Вам хочеться свободи, змін, з’являється бажання змінити звичний стан речей. Погано ладнається рутинна робота, важко даються рішення звичайних проблем, вабить нове, цікаве, незвичайне. У цей період, можливі серйозні прорахунки, які погано позначаються на кар’єрі і діловій активності. Але це гарний час для наукової роботи, винахідництва, а нові ідеї приносять результати. Необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, аби дати перемогти уяві.

Гороскоп для Риб

Гарний, радісний настрій, схильність до розваг, задоволень, романтичних і любовних зв’язків. Зростає ваша чарівність і фізична привабливість і ви можете скористатися цим під час встановлення контактів з протилежною статтю, будь то начальство, підлеглі чи ділові партнери. Період сприятливий для впливу на публіку і підвищення популярності. Можливий певний успіх і отримання прибутку. Сміливо вкладайте свій капітал в себе, в матеріальні об’єкти або нові проекти.