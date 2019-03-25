36-річний викладач фізики і математики з сільської школи Кенії Пітер Табічі став найкращим учителем світу і отримав премію в $1 млн.

Кенієць Пітер Табічі став найкращим учителем світу і отримав премію в $1 млн на церемонії в Дубаї, організованій актором Х’ю Джекманом.

Викладач обійшов 10 тисяч претендентів з 179 країн.

Табічі є членом францисканського релігійного ордена.

Чоловік віддає 80% свого доходу на допомогу найбіднішим учням, які не можуть дозволити собі форму і книги.

Більше 90% його учнів з бідних сімей і майже третина є сиротами або мають тільки одного з батьків.

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Незважаючи на наявність тільки одного комп’ютера, погане підключення до інтернету, Табічі заснував “клуб виховання талантів”, допомагаючи учням проектувати дослідницькі проекти такої якості, що багато з них тепер претендують на національні конкурси.

Його студенти взяли участь у міжнародних наукових конкурсах та отримали нагороду Королівського товариства хімії після використання місцевого рослинного життя для виробництва електроенергії.

За три роки кількість учнів у цій школі подвоїлася і досягла 400 осіб.

– Я тут тільки через те, чого досягли Мої учні. Цей приз дає їм шанс. Він говорить світові, що вони можуть все, – сказав Табічі, приймаючи нагороду.

Раніше шведську школярку Грету Турнберг номінували на Нобелівську премію миру за внесок у боротьбу зі змінами клімату.

Фото: Global Teacher Prize