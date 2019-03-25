Комп’ютерні віруси здатні викрадати, пошкоджувати та навіть знищувати дані користувачів.

Віруси, які найчастіше потрапляють на комп’ютер через інтернет, уповільнюють операційну систему вашої техніки.

Першою ознакою, яка вказує на те, що комп’ютер заражений, є його уповільнена робота. Можуть також зникати файли, зменшуватися вільна пам’ять та з’являтися файли невідомого походження.

Крім того, виникає неспроможність завантажувати файли, а браузер починає самостійно відкривати переважно рекламні сайти.

Читайте: Захист персональних даних: як вберегтися від шахраїв

Антивірус не завжди може розпізнати і знешкодити нові віруси, тому слід постійно слідкувати за його оновленнями.

Аби убезпечити свою техніку від вірусів, слід дотримуватися кілька простих порад:

не заходити на підозрілі сайти;

не завантажувати файли з ресурсів, яким не довіряєте;

регулярно оновлювати операційну систему Windows;

встановлювати програми, які завантажені тільки з надійних джерел;

встановлювати на комп’ютер пароль;

закривати сайти, які відкриваються у браузері без вашої згоди;

робити резервні копії документів;

перевіряти флешки на віруси.

Раніше Факти ICTV писали про те, що робити, якщо у вас вкрали персональні дані.