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Комп’ютерні віруси: як виявити та захистити техніку

Комп’ютерні віруси здатні викрадати, пошкоджувати та навіть знищувати дані користувачів.

Комп’ютерні віруси: як виявити та захистити техніку

Віруси, які найчастіше потрапляють на комп’ютер через інтернет, уповільнюють операційну систему вашої техніки.

Першою ознакою, яка вказує на те, що комп’ютер заражений, є його уповільнена робота. Можуть також зникати файли, зменшуватися вільна пам’ять та з’являтися файли невідомого походження.

Крім того, виникає неспроможність завантажувати файли, а браузер починає самостійно відкривати переважно рекламні сайти.

Читайте: Захист персональних даних: як вберегтися від шахраїв

Антивірус не завжди може розпізнати і знешкодити нові віруси, тому слід постійно слідкувати за його оновленнями.

Аби убезпечити свою техніку від вірусів, слід дотримуватися кілька простих порад:

  • не заходити на підозрілі сайти;
  • не завантажувати файли з ресурсів, яким не довіряєте;
  • регулярно оновлювати операційну систему Windows;
  • встановлювати програми, які завантажені тільки з надійних джерел;
  • встановлювати на комп’ютер пароль;
  • закривати сайти, які відкриваються у браузері без вашої згоди;
  • робити резервні копії документів;
  • перевіряти флешки на віруси.

Раніше Факти ICTV писали про те, що робити, якщо у вас вкрали персональні дані.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Unsplash

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