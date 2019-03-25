Ви ще не спланували великодні вихідні? Факти ICTV зібрали для вас кілька варіантів, порад та готових маршрутів подорожей у Європі. Все – з власного досвіду.

Цього року, з 27 квітня по 1 травня, в Україні – офіційні вихідні. Уже 26 квітня можете вирушати в мандри.

Вильоти

Ми промоніторили лоукости Wizzair та Ryanair. Найбільше варіантів — з вильотом з Києва 27 квітня, а повернення — 30 квітня. Квитки зі столиці України коштують дорожче, ніж з сусідніх країн — Угорщини чи Словаччини. Рейси з Києва на цей період стартують від 2000 гривень. З Будапешту ціни починаються від 500 гривень. Безумовно, вартість коливається щодня, щогодини і щохвилини, тому варто частіше перевіряти сайти авіакомпаній.

Стокгольм, Копенгаген, Осло

27 квітня за 58 євро можна податися з Києва у Стокгольм, а повернутися 30 квітня — за 39 євро. Це Ryanair.

Житло. Ось варіант житла у Стокгольмі. Так, не найдешевше, але центральна локація, тож вам не доведеться витрачати багато часу і грошей на дорогу.

Якщо ви дісталися Стокгольму, то можете і в Копенгаген на день злітати. Так, саме злітати, бо поїздом значно дорожче. Година перельоту вартуватиме 100 євро у два боки, а якщо замовите квитки заздалегідь, то ціна буде суттєво нижчою. Дивіться сайти: Momondo, SAS або Norwegian.

Якщо ви вже і в Копенгагені, то чому не податися на день в Осло. Пливіть на паромі за ціною від 50 євро в один бік (багатомісна каюта, літній час). Білети тут.

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Вільнюс, Таллін, Гельсінкі

У великодні вихідні Ryanair пропонує рейс Київ-Вільнюс-Київ за 61 євро, а якщо вилітати 25 квітня і повернутися 2 травня, то разом заплатите 41 євро. Wizzair також літає до Вільнюса. 27—30 квітня за коло заплатите 2738 гривень. А мандрівка з 25 квітня по 2 травня вартуватиме 1438 гривень.

Житло. У столиці Литви гарні ціни на житло — Airbnb пропонує квартири від 20 доларів з однієї особи за добу.

Вільнюс — напрочуд миле, архітектурно багате й комфортне місто. Загалом уся Прибалтика має безліч переваг: красу, приємний морський клімат, тут не обов’язково знати англійську, ціни є дуже лояльними — інколи значно нижчі київських.

За 6—7 годин на авто або за 8,5 годин на нічному автобусі доїдете до столиці Естонії — в Таллінн. А з Талліна пливіть кораблем до Гельсінкі, дві години — 20 євро в один бік.

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Відень, Будапешт, Братислава, Зальцбург

Хороші дати — з 26 квітня по 1 травня — для Відня. Якраз охопите всі великодні вихідні. Однак ціни не найнижчі: Wizzair пропонує 26 квітня летіти з Києва до столиці Австрії за 1519 гривень, а 1 травня повернутися за 1969 гривень.

Житло. У Відні на Airbnb можна забронювати кімнату за 25 доларів за ніч з особи. До речі, тепер на цьому сервісі період знижок, тож поспішайте.

Відень – чудове місто для трьох днів, але ідеально воно потребує хоча би тижня.



Зі столиці Австрії оптимально їхати до інших столиць та “альпійських” міст. До Будапешта поїздом — дві години, до Братислави — годину, а якщо мрієте про альпійські краєвиди з реклами шоколаду, то сідайте на потяг до Зальцбургу.

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Брюссель, Амстердам

А ось з Будапешта не рідко трапляються привабливі квитки. Дуже часто саме зі столиці Угорщини можна бюджетно злітати до Брюсселю. Які дати не вводиш, все одно ціна – у межах 500-900 гривень в один бік. Але зважайте, що трансфер з аеропорту Шарлеруа до Брюсселю коштуватиме 14 євро, якщо бронювати online, і 17 євро — якщо купувати на місці.

27 квітня пропонується рейс Будапешт-Брюссель від Ryanair за 950 гривень, а повернення — 1 травня за 760 гривень.

Житло. У Брюсселі ціна кімнати стартує від 35 доларів за ніч, але це не найзатишніші варіанти.

Брюссель неймовірний, однак можете поєднати його з контрастним Амстердамом. Година на поїзді — і ви в столиці Нідерландів, це коштує 27 євро. Якщо ж заздалегідь придбаєте квиток на автобус від перевізника Flixbus, то заплатите від 5 євро. Проте їхати автобусом дві-три години – це залежить від маршруту.

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Дебрецен, Кошице, Татри

Хочете спокійного відпочинку у Європі і не за всі гроші, то радимо Дебрецен. Абсолютно самодостатнє місто, яке має музеї, SPA (коштує менше, ніж в Ужгороді) та якісний гастрономічний туризм. А ще людей мало і аеропорт поруч. З Дебрецена якраз не рідко гарні ціни на лоукости до Парижа й Мілана.

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Цікавлять інші доступні варіанти? Тоді вам у словацьке Кошице або в Татри.

Кошице подеколи вартує дешевше Києва, а в Татрах закінчується сезон: ціни впали, люди роз’їхалися, то чому би не помедитувати у горах.

Кошице – найдоступніше місто серед наших ідей. На кінець квітня квартира поблизу центру коштує 33 долари з особи за ніч.

У Татрах можна орендувати кімнату від 20 доларів за ніч з особи, а апартаменти – від 30 доларів за ніч.

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Харчування

Майже в усіх містах, що ми перерахували, є безліч демократичних кафе, де можна поїсти від 5 євро за порцію. Однак у Стокгольмі і Брюсселі ціни стартують від 10 євро.

P.S. З власного досвіду скажемо, що можна комфортно мандрувати з сумою 200-300 євро і навіть 100 євро на все, тож не гайте часу, а бронюйте весняні подорожі вже.

Евеліна Гурницька