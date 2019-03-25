Під час своєї презентації компанія Apple показала нові сервіси, серед яких Apple Card, Apple Arcade й Apple TV.

Сьогодні компанія Apple провела презентацію, на якій показала свої нові сервіси.

Apple Card

Першою компанія презентувала Apple Card – нову платіжну карту, яка випускається на iPhone.

Apple запевняє, що випустити карту можна буде всього за кілька секунд. Після невеликих налаштувань ви відразу ж зможете робити покупки за допомогою Apple Pay.

Карта також допоможе стежити за своїми витратами за допомогою зручного інтерфейсу. Крім того, Apple обіцяє, що не стежитиме за покупками своїх користувачів й щодня нараховуватиме кешбек у вигляді 2% від зроблених покупок (3%, якщо ви купували в Apple).

Планується, що створити Apple Card можна буде у всіх країнах, де працює Apple Pay.

Apple Arcade

Компанія Apple також намагається потрапити на ринок відеоігор, однак метод вони для цього обрали трохи незвичайний. Компанія представила сервіс Apple Arcade, завдяки якому користувачі продукції Apple зможуть отримувати ігри на смартфони по підписці.

Подробиці про кількість і якість ігор за підпискою на даний момент невідомі. Також Apple не розповіла й про вартість Apple Arcade, проте планує запустити сервіс восени 2019 року.

Apple TV та Apple TV+

Найочікуванішим і найбільшим анонсом на презентації стали сервіси Apple TV та Apple TV+. Компанія планує повністю переробити Apple TV для того, щоб в ньому були доступні різноманітні стрімінгові сервіси і додатки.

Таким чином компанія хоче дати можливість насолоджуватися всім доступним “телебаченням” в одному додатку. Однак не варто очікувати появи там Netflix найближчим часом.

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Очікується, що новий сервіс з’явиться не тільки на пристроях Apple, але й на Smart TV від компаній Samsung, LG, Sony і Vizio.

Крім того, в складі нового сервісу буде й Apple TV+, який є новим конкурентом на ринку стрімінгових сервісів. До створення ексклюзивних фільмів і серіалів вже залучили таких відомих особистостей, як Стівена Спілберга, Стіва Карелла, Дженніфер Еністон, Джеффрі Джейкоба Абрамса і багатьох інших.

Новий контент в Apple TV+ з’являтиметься щомісяця. Сервіс буде платним, його планують запустити в більш ніж 100 країнах восени 2019 року.

Apple News+

З’явиться і на пристроях компанії сервіс Apple News+, який дозволить читати популярні журнали і новинні видання. Коштуватиме він набагато менше, ніж покупка підписки на кожне видання окремо.

Однак його запуск планується тільки в США і Канаді.

До слова, компанія Apple презентувала нове покоління бездротових навушників AirPods.