У 2019 році українці святкуватимуть Теплого Олексія 30 березня.

День святого Олексія або Теплого Олекси православні християни відзначатимуть 30 березня.

За народними переказами, у цей день приходить справжнє тепло, тому його друга назва – Теплого Олекси.

Найчастіше в цей день люди виносили на вулицю для загартовування картоплю, приготовану для посадки, та ремонтували садовий і городній інвентар.

Крім того, в цей день намагалися переробити всю домашню роботу, а ввечері збиралися разом за сімейним столом проводити зиму.

Цього дня жінки, дівчата і діти йшли закликати весну. Вони брали полотно, виходили в поле, вклонялися на всі боки і, повернувшись до сходу сонця, промовляли: Ось тобі, весна-мати, нова обновка!

Читайте: Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

У цей день особливо звертали увагу на погоду. Здавна українці вірили, якщо до цього дня не з’являлися шпаки, то попереду була погана погода. Тепле 30 березня віщувало урожайний рік. Якщо погода була прохолодною, то весна стояла затяжна.

Особливо шанували прикмети у цей день молоді батьки. Якщо в будинку було немовля, то вони не давали в борг ні хліб, ні сіль, інакше можна віддати щасливу долю дитини.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.