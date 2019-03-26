Компанія Bethesda пообіцяла, що випустить низку нових відеоігор у сервісі цифрової дистрибуції Steam.

Bethesda Softworks повідомила у Twitter, що її нові відеоігри вийдуть на комп’ютерах не тільки в магазині Bethesda Store, але й в сервісі цифрової дистрибуції Steam.

Розробники вже підтвердили, що такі проекти, як DOOM Eternal, Rage 2 та Wolfenstein: Youngblood з’являться у магазині Steam.

Крім того, Bethesda вирішила випустити у 2019 році в цифровому магазині й відеогру Fallout 76, яка раніше була доступна тільки у Bethesda Store.

Таким чином компанія намагається розширити базу гравців Fallout 76, який отримав багато негативних відгуків під час релізу.

Читайте: Повернення хітових серій – найкращі відеоігри березня 2019

До слова, компанія Google показала стрімінговий сервіс для відеоігор Stadia.

Фото: Bethesda