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Bethesda випустить нові відеоігри в Steam

Компанія Bethesda пообіцяла, що випустить низку нових відеоігор у сервісі цифрової дистрибуції Steam.

DOOM Eternal

Bethesda Softworks повідомила у Twitter, що її нові відеоігри вийдуть на комп’ютерах не тільки в магазині Bethesda Store, але й в сервісі цифрової дистрибуції Steam.

Розробники вже підтвердили, що такі проекти, як DOOM Eternal, Rage 2 та Wolfenstein: Youngblood з’являться у магазині Steam.

Крім того, Bethesda вирішила випустити у 2019 році в цифровому магазині й відеогру Fallout 76, яка раніше була доступна тільки у Bethesda Store.

Таким чином компанія намагається розширити базу гравців Fallout 76, який отримав багато негативних відгуків під час релізу.

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До слова, компанія Google показала стрімінговий сервіс для відеоігор Stadia.

Фото: Bethesda

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