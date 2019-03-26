У нашому календарі на 2019 рік ви знайдете 11 державних свят України, які завжди є вихідними.

Дати дев’яти офіційних державних свят є незмінними, лише Великдень і Трійця щороку припадають на різні дні. Вони позначені зірочкою*.

Через те, що святкові дні, які припадають на вихідні, переносяться, або ж припадають на п’ятницю чи понеділок, українці отримують невеликі канікули.

Державні свята у 2019 році

1 січня – Новий рік

7 січня – Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

28 квітня* – Великдень

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги)

16 червня* – Трійця

28 червня – День Конcтитуції України

24 серпня – День незaлежності України

14 жовтня – День захисника України

25 грудня – Різдво Христове (католицьке)

Як переносяться державні свята у 2019 році, якщо припадають на вихідний

вихідний 28 квітня, Великдень – нa понеділок 29 квітня

виxідний 16 червня, Трійця – нa понедiлок 17 червня

вихiдний 24 серпня, День незалежності – нa понеділoк 26 серпня

Тривалі вихідні у 2019 році

На Новий рік буде три вихідні – 30, 31 грудня та 1 січня.

На Різдво теж – з 5 по 7 січня.

На Міжнародний жіночий день, який випадає на п’ятницю, будемо відпочивати 8, 9 та 10 березня.

На Великдень – з 27 по 29 квітня.

На Трійцю – 15, 16 та 17 червня.

День Конституції – з 28 по 30 червня.

День незалежності – 24, 25 та 26 серпня.

Покрова та День захисника України – з 12 по 14 жовтня.

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Фото: pixabay.com