Хто стане майбутнім президентом України, чого чекати у день голосування, чи будуть фальсифікації голосів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У кого найбільші шанси перемогти на президентських виборах 2019, чого очікувати від дня голосування, який лідер зможе зробити Україну успішною. Про все це у ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів астролог Влад Росс.

У кого з кандидатів у президенти найбільші шанси

На думку астролога, найбільші шанси на перемогу у виборах президента 2019 у Володимира Зеленського.

Коли я робив гороскоп для країни на рік, то побачив там сонце, що сходить. Сонце означає творчість. Тому я вже тоді казав, що президентом повинен стати артист. Це або Вакарчук, або Зеленський, або Тимошенко. Тобто повинен перемогти артист. Але серед всіх згаданих, Володимир Зеленський найяскравіший представник. Тим паче, зірки показують для нього найбільші шанси.

На думку Влада Росса, не краща ситуація і у Петра Порошенка.

Коли він оголосив на з’їзді, що буде балотуватися, Місяць був в дискурсі, тобто в жалюгідному становищі. Темний Місяць свідчить про те, що свою презентацію як президента у цей час не варто було представляти.

Яким буде день виборів

Як говорить астролог, приводу хвилюватися за власну безпеку немає. Загалом, день обіцяє бути спокійним.

Буде спокійний місячний день черепахи. Взагалі черепаха – це повільна і спокійна тварина. Але можливі фальсифікації. Меркурій в цей день з’єднується в рибах. А Меркурій – це завжди підрахунок голосів. Можливо, навіть знайдуть новий варіант фальсифікації. Але такий результат підрахунків всіх здивує. Тому, з точки зору підрахунків голосів, гіршого дня для виборів годі шукати. З точки зору безпеки – все буде цілком нормально.

Ким за знаком зодіаку має бути майбутній лідер, здатний на зміни

Якщо брати за знаками зодіаку, то це однозначно Водолій. Для нього це просто суперможливості щось змінювати. Лідери, які народжуються під цим знаком, є єдиними, хто здатний на серйозні зміни. Так, вони будуть не одразу. За моїм прогнозом, десь через сім років в Україні буде зруйнована корупція та почнеться інтенсивний економічний зріст.

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Раніше Факти ICTV публікували лонгрід, де зібрали все про кандидатів на пост президента.