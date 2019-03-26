Huawei розкрила технічні характеристики нових флагманів P30 и P30 Pro.

Huawei представила нові флагманські смартфони P30 та P30 Pro з удосконаленими камерами.

Старіша модель P30 Pro має трішки більший екран 6,47 дюймів. Вона оснащена OLED-дисплеєм з співвідношенням сторін 19,5:5.

Також, у неї більше оперативної та вбудованої пам’яті – 8 та 256 Гб відповідно. Смартфон має потужну батарею – 4200 мАг.

Флагман може похизуватися своєю камерою. Виробник запевняє, що новинка може замінити професійний фотоапарат.

Huawei P30 Pro отримав основну 40-мегапіксельну основну камеру (ширококутна f/1,6), другу на 20 Мп (ультраширококутна, f/2,2), третю на 8 Мп (телефото, f/3,4).

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Новіша модель P30 не поступається своїми характеристиками. Його діагональ становить 6,1 дюйма, а співвідношення сторін 19,5:5.

Він містить менше оперативної та вбудованої пам’яті – 6 та 128 Гб, а також менш потужну батарею – 3650 мАг.

Смартфон має 40-мегапіксельну основну камеру (ширококутна f/1,6), другу на 20 Мп (ультраширококутна, f/2,2), третю на 8 Мп (телефото, f/3,4).

Обидві новинки оснащені топовим процесором Huawei HiSilicon Kirin 980 та будуть працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою.

У них одна фронтальна камера на 32 Мп. Для неї в екрані передбачений спеціальний виріз, навколо якого групуються повідомлення.

Обидві новинки отримають 5 кольорів: Black, Pearl White, Aurora, Amber Sunrise та Breathing Crystal. Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей.

Обидві новинки підтримують функцію зворотної зарядки.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Huawei представила конкурента гнучкому смартфону Samsung Fold.

Фото: Huawei