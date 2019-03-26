Потепління в Україну прийде вже в цей четвер – 28 березня.
Синоптик Наталія Діденко повідомила у Facebook, що вже з 28 березня в Україну прийде тепла погода.
За її словами, 27 березня стане останнім днем перед тим, як зима покине нашу країну і розпочнеться справжня весняна погода.
У середу очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.
Вночі буде досить прохолодно – від 3° морозу до 3° тепла. Вдень буде потеплішає до 3-6° вище нуля.
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Вирівнюватись погода почне 28 березня і вже до кінця тижня українці зможуть побачити сонячну погоду, разом з якою прийде й потепління.
До слова, цього тижня в Україні переважатиме сонячна погода.
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