Потепління в Україну прийде вже в цей четвер – 28 березня.

Синоптик Наталія Діденко повідомила у Facebook, що вже з 28 березня в Україну прийде тепла погода.

За її словами, 27 березня стане останнім днем перед тим, як зима покине нашу країну і розпочнеться справжня весняна погода.

У середу очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Вночі буде досить прохолодно – від 3° морозу до 3° тепла. Вдень буде потеплішає до 3-6° вище нуля.

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Вирівнюватись погода почне 28 березня і вже до кінця тижня українці зможуть побачити сонячну погоду, разом з якою прийде й потепління.

До слова, цього тижня в Україні переважатиме сонячна погода.