Перший в історії людства вихід жіночої команди у відкритий космос, запланований на 29 березня, не відбудеться.

NASA відмінило вихід у відкритий космос двох жінок-астронавтів з борту Міжнародної космічної станції (МКС), оскільки не встигнуть підготувати два скафандра відповідного розміру.

На 29 березня планувався вихід у космос Енн Макклейн і Христини Кох – для установки секції нових акумуляторів на орбітальному комплексі.

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Після першого виходу 22 березня астронавт Макклейн поскаржилася, що їй більше підходить верхня, нагрудна секція скафандра середнього розміру. Але на МКС є лише одна така секція скафандра. І одягне її Крістіна Кох.

Таким чином замість Макклейн космос відправиться астронавт Нік Хейг.

Раніше NASA оголосило список членів екіпажу наступного польоту на Місяць, де у переліку тільки жінки. У складі місії – чотири жінки, які вийдуть у відкритий космос, приблизно за 400 км над Землею, щоб замінити сонячні батареї МКС.

Фото: Anne McClain