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Redmi Note 7 від Xiaomi: ціна і старт продажів

Компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 з 48-Мпікс камерою.

Redmi Note 7 від Xiaomi: ціна і старт продажів

Сьогодні в Києві пройшла презентація Redmi Note 7. І вже сьогодні стартує продаж новинки. Ціна 5 999 грн.

Модель доступна у трьох кольорах – червоному, синьому і чорному.

Смартфон оснащений 4 ГБ оперативною і 64 ГБ постійно. пам’ятью. Альтернативні версії моделі з 3 + 32 ГБ і 6 + 128 ГБ надійдуть на ринок з ціною у 5 499 грн і 6 999 грн відповідно.

Redmi Note 7 має 6,3-дюймовий екран 2340 × 1080 і співвідношенням сторін 19,5: 9.

Xiaomi Mi play

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До речі, Huawei розкрила технічні характеристики нових флагманів P30 и P30 Pro.

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