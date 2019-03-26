Компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 з 48-Мпікс камерою.
Сьогодні в Києві пройшла презентація Redmi Note 7. І вже сьогодні стартує продаж новинки. Ціна 5 999 грн.
Модель доступна у трьох кольорах – червоному, синьому і чорному.
Смартфон оснащений 4 ГБ оперативною і 64 ГБ постійно. пам’ятью. Альтернативні версії моделі з 3 + 32 ГБ і 6 + 128 ГБ надійдуть на ринок з ціною у 5 499 грн і 6 999 грн відповідно.
Redmi Note 7 має 6,3-дюймовий екран 2340 × 1080 і співвідношенням сторін 19,5: 9.
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До речі, Huawei розкрила технічні характеристики нових флагманів P30 и P30 Pro.
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