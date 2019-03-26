У 2019 році православні християни святкуватимуть Великдень 28 квітня.

Цього року Великдень для православних християн випадає на 28 квітня.

Цим святом завершується Великий Піст, який триває 48 днів. Воно символізує воскресіння Ісуса Христа, який загинув, аби врятувати людство від великих бід.

Великдень є так званим перехідним святом, а тому й відзначають його щороку в інший день, проте тільки в межах з 4 квітня до 8 травня.

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Від того, коли відзначатиметься Великдень також залежать такі церковні свята як Вознесіння Христа і Трійця.

До слова, у 2019 році Великий піст, що передуватиме Великодню, почнеться 11 березня.