Вчені провели дослідження, в якому з’ясували, що сварки через текстові повідомлення погіршують стосунки.

Дослідники намагалися з’ясували, які звички закоханих погіршують спілкування і впливають на рівень задоволеності.

Ви готуєтесь вийти з будинку, коли помічаєте, що ваш партнер забув винести сміття, ви фотографуєте заповнений пакет і надсилаєте партнерові. Він згадує, що раніше щось ви забули, а він це зробив. Так починається текстовий конфлікт.

Висновки показали, що жінки, які просили вибачення або сварилися через текстові повідомлення, буде більш нещасними зі своїм партнером.

Автори дослідження зазначають, що конфлікти, які вирішують за допомогою живого спілкування, здатні зміцнити стосунки і підвищити рівень щастя у кожного з партнерів.

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Проте у текстових повідомленнях знайшли значну перевагу. Відносини покращуються і рівень задоволення зростає, якщо писати одне одному про свої теплі почуття.

Ті партнери, які відправляли любовне послання в СМС, були більш задоволені стосунками, ніж ті, хто їх не отримував.

Нагадаємо, аби налагодити та зміцнити зв’язок із коханою людиною, достатньо влаштувати вихідний, зайнятися облаштуванням будинку, забути про негатив і позбутися рутини.