Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб NASA прискорили місячну програму.

Віце-президент США Майк Пенс повідомив в Twitter про те, що передав NASA вимогу президента країни Дональда Трампа щодо висадки американських астронавтів на Місяць до 2024 року.

Він додав, що для досягнення мети Трамп дозволяє використовувати будь-які можливі засоби.

Пенс також сказав, що заявлена ​​політика адміністрації президента говорить про те, що США повинні відправити своїх астронавтів на Місяць в найближчі п’ять років.

У складі Місячної місії повинні знаходиться як чоловіки, так й жінки.

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Раніше в NASA заявляли, що планують здійснити висадку людей на Місяць у 2028 році.