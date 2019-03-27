Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб NASA прискорили місячну програму.
Віце-президент США Майк Пенс повідомив в Twitter про те, що передав NASA вимогу президента країни Дональда Трампа щодо висадки американських астронавтів на Місяць до 2024 року.
Він додав, що для досягнення мети Трамп дозволяє використовувати будь-які можливі засоби.
Пенс також сказав, що заявлена політика адміністрації президента говорить про те, що США повинні відправити своїх астронавтів на Місяць в найближчі п’ять років.
У складі Місячної місії повинні знаходиться як чоловіки, так й жінки.
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Раніше в NASA заявляли, що планують здійснити висадку людей на Місяць у 2028 році.
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