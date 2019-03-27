PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 27 березня

Яким буде 27 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 27 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День бажано присвятити звичайним і звичним справах. Можуть вдаватися ті справи, які пов’язані з навчанням.

Сприятливим буде занурення у суть речей – це те, що може дати новий погляд на речі, день цьому вельми сприяє.

Так само досить успішними можуть виявитися роботи з рослинами. День не для початку важливих і нових проектів. Також бажано не проводити ніяких великих фінансових операцій.

Увечері дуже сприятливо зробити будь-яку процедуру, заспокоїти нервову систему – це може бути як теплий зігріваючий чай, так і промаслювання всього тіла теплою олією.

Несприятливо: брати і давати гроші у борг.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019

До речі, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко про вибори: Мій опонент – Путін
Гороскоп на сьогодні, 27 березня
Порошенко розповів, коли Україна перестане імпортувати газ
Вілкул: 31 березня країна вибере або мир і розвиток, або війну до останнього українця
Проти МакГрегора завели кримінальну справу про сексуальне насильство
Аварія лайнера Viking Sky: пасажирам виплатять компенсацію і відправлять у новий круїз
Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.03.2019)
Робота для молоді і благоустрій: що змінилося після створення Дунаєвецької ОТГ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка