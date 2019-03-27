Українці зможуть розраховуватися в інтернеті за допомогою сервісу Google Pay.

Компанія Google Україна запустила послугу онлайн-оплати, використовуючи сервіс Google Pay.

Можливість оплати через Google Pay на сайті або в додатку поки доступна для клієнтів Wayforpay і Portmone. Однак компанія працює з новими партнерами, тому список буде розширюватися.

Нову функцію вже підключили 6500 онлайн-магазинів. Серед них такі гіганти, як Алло, Інтертоп, Якабу, Карабас, Гудвайн, Домінос та інші. Також над інтеграцією Google Pay в свої додатки працює Uklon.

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Відтепер при використанні Google Pay не потрібно кожного разу заповнювати довгі форми з даними платежу. Якщо ви бачите на сайті кнопку Оплатити через G Pay, то у вас є можливість швидкої і безпечної оплати онлайн за допомогою сервісу Google Pay.

При оплаті в інтернет-магазинах не потрібно щоразу заново вводити дані платіжної карти, що скорочує час покупки.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Google запускає ігровий хмарний сервіс Stadia.

Джерело: Google Blog