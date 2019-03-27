27 березня в усьому світі відзначають Всесвітній день театру. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.
Всесвітній день театру затвердили у 1961 році завдяки ініціативі Міжнародного інституту театру.
Свято вирішили відзначати 27 березня, оскільки вважається, що саме в цей день в стародавньому Римі відбувся перший театральний виступ.
Всесвітній день театру відзначають всі театральні працівники починаючи від акторів і закінчуючи гардеробниками.
У цей день часто проходять різні театральні фестивалі, прем’єри нових вистав та інші урочисті заходи.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Всесвітнім днем театру.
Що світ — театр,
Ми знаємо не з преси.
Що ми актори —
Теж не новина…
Саме життя для всіх нас
Пише п’єси,
Де кожна дійова особа
Головна!
***
Шановні слуги Мельпомени!
Всі театральні діячі!
Сьогодні свято і у мене,
Бо я — один із глядачів.
Бо я закоханий віддавна
В мистецтво ваше і в ваш храм.
Хай творчість ваша буде славною,
І хай щастить у всьому вам!
Щастить і завтра, і сьогодні,
Щоб кожний час був у вазі.
Хай будуть всі у вас — народні,
Бо ви заслужені усі!
***
Театр для нас – це наче казка.
Тут можна зняти свою маску,
І стати можна тут поетом,
Й складать віршовані куплети.
Тут можна різного почуть,
А ще й збрехать і обмануть.
Театр – це море сподівань,
І нездійсненних побажань.
Це гарне місце відпочинку,
І восени і навіть взимку.
Тому я хочу привітати
Усіх людей із Днем театру!
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До слова, незадовго до презентації компанія Apple запустила пряму трансляцію з театру Стіва Джобса, під час якої показувала дивні повідомлення.