27 березня в усьому світі відзначають Всесвітній день театру. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

Всесвітній день театру затвердили у 1961 році завдяки ініціативі Міжнародного інституту театру.

Свято вирішили відзначати 27 березня, оскільки вважається, що саме в цей день в стародавньому Римі відбувся перший театральний виступ.

Всесвітній день театру відзначають всі театральні працівники починаючи від акторів і закінчуючи гардеробниками.

У цей день часто проходять різні театральні фестивалі, прем’єри нових вистав та інші урочисті заходи.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Всесвітнім днем ​​театру.

Що світ — театр,

Ми знаємо не з преси.

Що ми актори —

Теж не новина…

Саме життя для всіх нас

Пише п’єси,

Де кожна дійова особа

Головна!

***

Шановні слуги Мельпомени!

Всі театральні діячі!

Сьогодні свято і у мене,

Бо я — один із глядачів.

Бо я закоханий віддавна

В мистецтво ваше і в ваш храм.

Хай творчість ваша буде славною,

І хай щастить у всьому вам!

Щастить і завтра, і сьогодні,

Щоб кожний час був у вазі.

Хай будуть всі у вас — народні,

Бо ви заслужені усі!

***

Театр для нас – це наче казка.

Тут можна зняти свою маску,

І стати можна тут поетом,

Й складать віршовані куплети.

Тут можна різного почуть,

А ще й збрехать і обмануть.

Театр – це море сподівань,

І нездійсненних побажань.

Це гарне місце відпочинку,

І восени і навіть взимку.

Тому я хочу привітати

Усіх людей із Днем театру!

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До слова, незадовго до презентації компанія Apple запустила пряму трансляцію з театру Стіва Джобса, під час якої показувала дивні повідомлення.