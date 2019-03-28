PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 28 березня

Яким буде 28 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 28 березня

Гороскоп на сьогодні, 28 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Енергії дня сприяють активному веденню справ, тільки активність бажана така, яка наповнює і додає впевненості.

Перевагу краще віддати буденним, звичним речам. Планувати початок нового і важливого або завершення якихось справ не варто.

Важливі переговори, домовленості сьогодні можуть відбуватися в незапланованому ключі. І якщо є можливість перенести важливі зустрічі, то бажано скористатися цією можливістю.

Вельми сприятливо все, що пов’язано з перебуванням на природі, особливо у водойм. Будь-які водні процедури і заходи допоможуть відновити баланс.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019

Емоційно день може бути непростим, але вельми корисним для того, щоб навчитися прощати або проявляти, наприклад, дружелюбність.

У спілкуванні можуть виникати складнощі через бажання порадити щось без запиту. Краще утриматися від таких бажань – це допоможе зберегти хороші стосунки.

Діти можуть доставляти більше клопоту, ніж зазвичай. У найближчі кілька днів, швидше за все, їм просто потрібно ваша підтримка і любов.

Не найкращий час для пояснень і “розбору польотів”.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка