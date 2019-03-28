Яким буде 28 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 28 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Енергії дня сприяють активному веденню справ, тільки активність бажана така, яка наповнює і додає впевненості.

Перевагу краще віддати буденним, звичним речам. Планувати початок нового і важливого або завершення якихось справ не варто.

Важливі переговори, домовленості сьогодні можуть відбуватися в незапланованому ключі. І якщо є можливість перенести важливі зустрічі, то бажано скористатися цією можливістю.

Вельми сприятливо все, що пов’язано з перебуванням на природі, особливо у водойм. Будь-які водні процедури і заходи допоможуть відновити баланс.

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Емоційно день може бути непростим, але вельми корисним для того, щоб навчитися прощати або проявляти, наприклад, дружелюбність.

У спілкуванні можуть виникати складнощі через бажання порадити щось без запиту. Краще утриматися від таких бажань – це допоможе зберегти хороші стосунки.

Діти можуть доставляти більше клопоту, ніж зазвичай. У найближчі кілька днів, швидше за все, їм просто потрібно ваша підтримка і любов.

Не найкращий час для пояснень і “розбору польотів”.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня.