На цих вихідних у киян з’явиться можливість відвідати багато цікавих заходів. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.

Можна відвідати виступ Сен-Тропе, концерт гурту Скрябін або згадати, чому Київ називають другим Берліном і відправитися на Octave One.

Також є варіант сходити джазовий концерт Олексія Когана або послухати хвилюючу музику з Гри престолів.

Читайте: Куди піти у березні у Києві: топ-10 найкращих заходів

Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Сен-Тропе

Гранд-паб Вдоску

29 березня, 19.00

Вартість: 150 грн

Придбати квитки можна тут

Горді представники вітчизняного жанру люмпен-реп, вихідці з YouTube і учасники талант-шоу X-Фактор – це все український хіп-хоп колектив Сен-Тропе.

Довгий час музичні журналісти сперечалися над іронічним питанням: чи варто серйозно ставитися до гумористичних проектів? Відповідь – звичайно, це ж весело!

Колишні учасники КВК в комедійних текстах піднімають найрізноманітніші теми: від райського життя в гангста-треку У Селові до пародії на Onuka з піснею Відлік.

Олексій Коган: джаз для дорослих

Caribbean Club

29 березня, 20.00

Вартість: 180-850 грн

Придбати квитки можна тут

Джаз для дорослих вже п’ять років залишається улюбленим шоу столичних шанувальників джазу.

Тільки в Caribbean Club вже пройшло близько 40 виступів відомого музиканта, а це неймовірне досягнення, враховуючи, що кожен виступ джаз-шоу відрізняється від попереднього.

Маестро щоразу обирає нові композиції відомих джазменів для вечірнього концерту, розповідає нові історії, пов’язані з музикою, змінює своїм впливом пануючу в залі атмосферу.

Разом з Олексієм Коганом на сцені виступає Jazz in Kiev Band, а називатися “родзинкою” шоу заслуговує чарівна хореографія від балету NC-17.

Гра престолів: частина II

Палац Україна

30 березня, 19.00

Вартість: 250-1159 грн

Придбати квитки можна тут

Тисячі людей божеволіють напередодні виходу фінального сезону Гри престолів – фентезійної саги про драконів, королівські інтриги та війну за престол. Але уявіть на що перетвориться серіал, якщо забрати епічну інструментальну музику, яка щоразу забарвлює історію в новий колір, дозволяє повністю розкритися букету емоцій.

На сцені одеський оркестр Андрій Чорного і хор Voice Of The Sympho Rock.

Скрябін

Caribbean Club

30 березня, 19.00

Вартість: 300-1500 грн

Придбати квитки можна тут

Кузьма Скрябін ще протягом багатьох років житиме в серцях українців. Його життя трагічно обірвалось, але музика непідвладна часу, а тому навіть сьогодні у нас є можливість побувати на концерті гурту Скрябін ще раз.

Данина пам’яті талановитій людині, чия мудрість і філософія життя не раз підтримували нас у важкі хвилини.

Улюблені пісні Андрія у виконанні лідера групи Yurcash Юрка Юрченка і вперше в супроводі симфонічного оркестру Збройних Сил України.

Octave One LIVE

Secret Place

30 березня, 22.00

Вартість: 400 грн

Придбати квитки можна тут

Електронна музика перетворила Київ у другій Берлін. Щоб познайомитися з феноменом “українського техно-ренесансу” фанати вечірок з усього світу приїжджають перевірити на міцність наші клуби.

Якщо ви не розучилися танцювати та рухатися під ритм, то 30 березня на вас чекає виступ “батьків” детройтського техно Octave One.

Культова група братів Берден епічно повертається з живим концертом в рамках серії таємних вечірок True Music. Тому для непосвячених місце залишається в секреті, але не турбуйтеся – власників квитків заздалегідь повідомлять про локацію.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.