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Погода в Україні на сьогодні, 28 березня (КАРТА)

На більше частині України буде хмарно з проясненнями без опадів, а середня температура на території країни – 6° тепла.

Погода в Україні на сьогодні, 28 березня (КАРТА)

У західних областях України очікується мокрий сніг, температура вдень – 5°… 8°; 0°… -4°.

У північній, центральній та східній частинах України буде хмарна погода. Вдень температура повітря підніметься до 5-8° вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 28 березня

На півдні буде хмарно з проясненнями, а повітря прогріється до 8-10°, проте вночі очікуються заморозки до -2°.

ДжерелоГідрометцентр

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