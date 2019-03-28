На більше частині України буде хмарно з проясненнями без опадів, а середня температура на території країни – 6° тепла.
У західних областях України очікується мокрий сніг, температура вдень – 5°… 8°; 0°… -4°.
У північній, центральній та східній частинах України буде хмарна погода. Вдень температура повітря підніметься до 5-8° вище нуля.
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На півдні буде хмарно з проясненнями, а повітря прогріється до 8-10°, проте вночі очікуються заморозки до -2°.
До слова, цього тижня в Україні буде сонячно, проте без весняного тепла.
Джерело: Гідрометцентр
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