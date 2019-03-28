У компанії Samsung заявили, що гнучкий смартфон повинен прослужити своїм власникам близько п’яти років.

Компанія Samsung опублікувала в Youtube відео з тестуванням гнучкого смартфона Galaxy Fold. В Samsung вважають, що новинка прослужить своїм власникам не менше п’яти років.

Такий термін Galaxy Fold повинен “прожити” у випадку, якщо його згинатимуть близько 100 разів на день.

Результати тестування показали, що флагман повинен залишатися цілісним при 200 тис. згинань.

Точних гарантій щодо тривалості служіння смартфона наразі не можна дати, оскільки тестування проводив робот, а люди можуть не так акуратно поводитися з гаджетом.

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До слова, компанія Huawei представила складаний смартфон під назвою Mate X.

Відео: Samsung Newsroom